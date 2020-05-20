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Российская газета

Летчики Балтфлота начали испытания на новейшем корвете "Гремящий"

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Посадки на палубу новейшего корвета проекта 20385 "Гремящий", проходящего государственные испытания на Балтике, начали летчики морской авиации Балтийского флота.

В испытаниях задействованы корабельные вертолеты Ка-27 вертолетного полка морской авиации флота, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Летчикам предстоит проверить работу авиационного комплекса, они совершат облет корвета и посадки на палубу в различных погодных условиях в темное и светлое время суток, на ходу, на якоре и в дрейфе. До конца недели в морских полигонах Балтийского флота пройдет более десяти таких посадок.

Ранее экипаж корабля проходил испытания на Северном флоте, в Белом и Баренцевом морях. Он выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морской целям, а также стрельбы артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям и торпедные стрельбы по подводной и надводной целям с использованием новых образцов морского оружия.

Справка "РГ"

Корвет "Гремящий" является головным кораблем проекта 20385. Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников новый корвет отличают усиленные ударные возможности, а также система противовоздушной обороны.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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  • В новости упоминаются
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Гремящий
Ка-27
П-800 Оникс
Проекты
20380 Корвет-1
20385
БФ
Калибр КР
СФ
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