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Польский генерал признал отсталость танковых войск страны

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Источник изображения: Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

России удалось провести глубокую модернизацию своих танков Т-72, существенно укрепив и без того сильные стороны данных машин. Успехи Москвы в данном направлении оценил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак, передает издание Кresy.

По его словам, Россия «прекрасно справилась со своей задачей» и до конца 2020 года получит более 120 обновленных танков T-72Б3M. Польша же до сих пор не может преодолеть отсталость своих танковых войск и «уже 30 лет топчется на одном месте». «Я танкист. Мне знакомы эти темы уже 30 лет. И я могу точно сказать, что мы не в состоянии сделать ничего с этими танками, потому что мы не имеем соответствующего потенциала», — признал генерал.

Как считает Скшипчак, Варшава уже опоздала с модернизацией оставшихся у нее советских машин, поэтому лучшее, что она может сделать в сложившейся ситуации, это полностью отказаться от их использования и переключиться на американскую технику. Так, по мнению генерала, работающие на территории Польши предприятия могут освоить сборку американских танков Abrams.

В октябре прошлого года канадские танкисты на специализированном форуме CanadianGunNutz посчитали советский танк Т-72 «грубее» и теснее немецких Leopard 1990-х годов, что, по их мнению, никаким образом не влияет на возможности первого «врезать» второму.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Канада
Польша
Россия
США
Продукция
Leopard-1
M1 Abrams
Т-72
Проекты
2020-й год
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