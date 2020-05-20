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Деловая газета "Взгляд"

В Китае назвали Су-34 «настоящим конструкторским шедевром»

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Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

Су-34 является лучшим в мире бомбардировщиком, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао», называя самолет «настоящим конструкторским шедевром».

"Самая узнаваемая часть самолета – его нос, напоминающий по форме утиный клюв, это настоящий конструкторский шедевр", – приводит "Царьград" текст статьи.

Указывается, что китайские эксперты признают Су-34 лучшим истребителем-бомбардировщиком в мире – за его выдающуюся маневренность, высокую скорость и мощный арсенал для уничтожения различных наземных и водных целей.

Особое восхищение вызывает способность самолета выполнять фигуру высшего пилотажа "Кобра" – в бою эта фигура поможет экстренно сбросить скорость, что позволит "стряхнуть с хвоста" истребитель противника в ближнем бою, а также "обмануть" РЛС с селекцией движущихся целей, пишет китайское издание. Указывается, что в сочетании с возможностью наносить удар по земле с воздуха и огромной огневой мощью это превращает Су-34 в идеальное оружие воздушного боя.

Что касается носа самолета, то приплюснутая передняя часть придает оригинальность внешнему облику истребителя, а также дает немалые преимущества – в носовой части установлена мощная РЛС с функцией огибания рельефа. Эта же система гарантирует нанесение удара по цели при особых погодных условиях. Размещение системы в носовой части освободило место в кабине пилотов, что позволяет поставить кресла в ряд. Это значительно улучшает взаимодействие летчиков, пишет издание.

Китайское издание отмечает, что эти истребители-бомбардировщики еще рано отправлять "на пенсию".

В декабре сообщалось, что модернизация российского истребителя-бомбардировщика Су-34 завершится к 2022 году, на самолете заменят радиолокационную станцию (РЛС).



Сергей Гурьянов

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Су-34
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