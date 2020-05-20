Силами Правительства национального согласия Ливии захвачены ЗРПК "Панцирь-С1"

18 мая 2020 года силы поддерживаемого Турцией Правительства национального согласия (ПНС) Ливии захватили авиабазу Аль-Ватийя в 140 км к юго-западу от Триполи, до того удерживавшуюся противостоящей Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Согласно распространенным фото- и видеоматериалам, на авиабазе Аль-Ватийя и в ее окрестностях силами ПНС были захвачены минимум три выведенные из строя боевые машины зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" на колесном шасси MAN SX45 (8х8), из числа ранее переданных силам Хафтара из состава вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов.

Боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" на колесном шасси MAN SX45 (8х8), захваченная силами Правительства национального согласия Ливии у Ливийской национальной армии на авиабазе Аль-Ватийя, 18.05.2020 (с) социальные сети

Две поврежденные боевые машины ЗРПК "Панцирь-С1" на шасси MAN SX45 были обнаружены в укрытиях на самой авиабазе Аль-Ватийя (в том числе одна в завалах разрушенного укрытия), еще одна боевая машина, видимо, поврежденная в результате удара турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 17 мая, была обнаружена на дороге (по другим данным, в районе Сирта). Обе боевые машины на самой авиабазе Аль-Ватийя также, вероятно, были повреждены в результате ударов БЛА.

Напомним, что ОАЭ стали стартовым заказчиком ЗРПК "Панцирь-С1" разработки и производства тульского АО "Конструкторское бюро приборостроения" (КБП), в значительной мере профинансировав создание этого комплекса. Всего ОАЭ получили 50 серийных боевых машин ЗРПК "Панцирь-С1" на шасси MAN SX45 в 2009-2013 годах. В 2019 году некоторое количество этих боевых машин было передано Эмиратами поддерживаемым им силам ЛНА фельдмаршала Хафтара.

Боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" на колесном шасси MAN SX45 (8х8), захваченная силами Правительства национального согласия Ливии у Ливийской национальной армии на авиабазе Аль-Ватийя, 18.05.2020 (с) социальные сети

Провоз этой боевой машины ЗРПК "Панцирь-С1" в качестве трофея по улицам Триполи вечером 18.05.2020 (С) социальные сети

Другая сгоревшая боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" на колесном шасси MAN SX45 (8х8), находящаяся в разрушенном укрытии, обнаруженная силами Правительства национального согласия Ливии на авиабазе Аль-Ватийя, 18.05.2020 (с) социальные сети

Результаты ударов БЛА турецкого производства по контролировавшейся силами Ливийской национальной армии авиабазе [i]Аль-Ватийя на 17.05.2020 с возможным выводом из строя боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" (с) ISI[/i]

Брошенная на дороге на трейлере поврежденная боевая машина ЗРПК "Панцирь-С1" сила Ливийской национальной армии, захваченная силами Правительства национального согласия Ливии, 18.05.2020. Машина, втдимо, была выведена из строя в результате удара БЛА турецкого производства Bayraktar TB2 17.05.2020 (с) социальные сети