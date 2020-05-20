Презентация новой автоматической винтовки типа 20 и пистолета для Сил самообороны Японии

Оригинал взят у коллеги dambiev в Презентация новой штурмовой винтовки и пистолета для Сил самообороны Японии

18 мая 2020 года министерство обороны Японии провело презентацию новых образцов стрелкового оружия, которые поступят на вооружение Сил самообороны Японии. Как сообщается, состоящую на вооружении в настоящее время винтовку Howa тип 89 заменит модель HOWA 5.56, получившая официальное обозначение - Тип 20.

Винтовка вышла победителем по итогам испытаний этого типа стрелкового оружия. Предварительно Министерство обороны Японии закупила тестовые образцы изделий трех участников тендера: штурмовую винтовку SCAR-L производства FN HERSTAL, модель HK416 от HECKLER & KOCH и HOWA 5.56 от компании Howa Machinery.

Оборонное ведомство Японии в 2020 году закупит первую партию из 3283 штурмовых винтовок Тип 20 на сумму 1 миллиард йен (примерно 8,6 миллиона евро).

Самозарядный пистолет Heckler & Koch SFP9 с УСМ ударникового типа ( официальное обозначение для пистолета VP9 в Европе) заменит находящийся на вооружении Сил самообороны Японии пистолет SIG 220 производства компании MinebeaMitsumi.

Этот пистолет также признан лучшим в ходе сравнительных испытаний изделий трех участников тендера: Glock 17 от одноименного производителя, пистолета SFP 9 от компании HECKLER & KOCH и APX производства BERETTA.

В 2020 году будет закуплена первая партия из 323 пистолетов на сумму 29 миллионов йен (примерно 250 тысяч евро).