Курганмашзавод продолжает выполнение гособоронзаказа

Как единственный в России производитель легкобронированной гусеничной техники ПАО «Курганмашзавод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) включен правительством России в перечень системообразующих организаций. Предприятие продолжает выполнять государственный оборонный заказ, а также свои обязательства в рамках военно-технического сотрудничества, при этом строго соблюдаются все санитарно-противоэпидемические меры, сообщила пресс-служба предприятия.

На каждом контрольно-пропускном пункте Курганмашзавода организована дистанционная экспресс-диагностика температуры работникам с использованием тепловизоров и пирометров. Перед началом смены работникам выдается по 4 одноразовые маски. Кроме того, в здравпунктах при производствах предприятия организовано дополнительное обследование сотрудников с осмотром и обязательной термометрией в течение дня для своевременного выявления признаков респираторных заболеваний.

В местах скопления людей, например, в отделе кадров предусмотрена обработка помещений кварцевыми или бактерицидными лампами. Работникам рекомендуется соблюдать социально безопасную дистанцию в 1,5 метра на рабочих местах, КПП и в столовых. Для производственных коллективов разработаны новые графики посещения заводских столовых с учетом количества мест, чтобы все успели спокойно поесть.

Ежедневно ведется мониторинг заболевших или находящихся на карантине сотрудников, работников, находящихся в служебных командировках. Так, 25 специалистов предприятия, участвовавших в подготовке боевых машин Курганмашзавода к Параду Победы на Красной площади, в конце апреля вернулись в Курган из Подмосковья. Двухнедельную самоизоляцию они прошли в специально отведенных помещениях заводской гостиницы. Решение о проведении обсервации было принято совместно с семьями сотрудников, которые ответственно и с пониманием подходят к вопросам предотвращения распространения пандемии. На данный момент среди заводчан случаев заболевания коронавирусной инфекцией нет.

«Пандемия коронавируса – это вызов, с которым столкнулся весь мир, - написал в своем обращении к работникам предприятия Петр Тюков, исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод». - Благодарю весь коллектив, каждого из вас за то, что с пониманием относитесь к ограничениям и сложностям, с которыми приходится сталкиваться при реализации мероприятий, направленных на предотвращение угрозы распространения опасной инфекции. Нам ни в коем случае нельзя допустить проникновение коронавируса на предприятие. Продукция специального назначения Курганмашзавода имеет важнейшее значение для обороны России, выполнение государственного заказа остается приоритетной задачей.

Сегодня завод изыскивает собственные средства на обеспечение противоэпидемических мер, поскольку по информации, полученной от Министерства обороны РФ, затраты на мероприятия по борьбе с коронавирусом не планируется включать в расходы по ГОЗ. Прошу всех заводчан ответственно относиться ко всем мерам, реализуемым на предприятии, и бережно использовать средства индивидуальной защиты. Вместе мы справимся с любыми вызовами!»

АО «НПО «Высокоточные комплексы» – образовано в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы профильных предприятий для создания на основе инноваций и технологической модернизации существующей производственной базы перспективных вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Входит в состав Госкорпорации Ростех.

ПАО «Курганский машиностроительный завод» – крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России. ПАО «Курганмашзавод» – единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков стран мира. Несколько десятилетий завод производит конкурентоспособную продукцию, повышая престиж российского оружия на мировом рынке. В последние десятилетия предприятие вступило в новую фазу своего развития, в которой органично сосуществуют блоки военной и гражданской продукции. Широкий ассортимент продукции гражданского назначения уверенно завоевывает российские и зарубежные рынки. С февраля 2019 года ПАО «Курганмашзавод» входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.

На фото: На каждом контрольно-пропускном пункте Курганмашзавода ведется дистанционная экспресс-диагностика температуры.