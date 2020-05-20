«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»

Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»

Советский контингент в Германии после Второй мировой войны был оккупационным, заявили на немецком телеканале. В сюжете говорилось, что в 1980-е Моска и Берлин поддерживали дружбу только формально. Заявление об оккупационных войсках раскритиковали в России, подчеркнув, что оно вызывает только возмущение.

Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным. Как утверждали в материале, к середине 1980-х годов и Москва, и восточный Берлин сознательно поддерживали германо-советскую дружбу лишь на формальном и обезличенном уровне.

"Частные контакты между размещенными в ГДР советскими военными и местными жителями никуда не девались, дело доходило даже до свадеб. Однако русские в ГДР вплоть до их ухода оставались в глазах многих прежде всего оккупантами. Раздражали их маневры, разбитые военной техникой дороги и поля, а также жены офицеров, которые с утра скупали все в магазинах. Когда русские наконец ушли, так называемая дружба была уже давно забыта", - отмечали в сюжете.

Сейчас, по словам журналистов, восточные немцы в силу исторической памяти стремятся к улучшению отношений с Россией.

«Но всегда, когда что-нибудь происходит, например война или выборы, восточные немцы реагируют в массе своей иначе, чем западные. Это связано с их историей", - цитирует телеканал слова профессора новейшей истории из Университета Галле-Виттенберг Зильке Сатюков.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил ФАН, что такие заявления вызывают только возмущение.

«Да, на Западе осталось мало людей, хоть сколько-нибудь компетентных в истории. Они просто не помнят, как страны-победительницы после Второй мировой войны решали вопросы, связанные с Германией. Именно на основании тех решений в Европе находились и наши, и американские войска. Цель этого решения была - ни при каких обстоятельствах не допустить реставрации фашизма», - напомнил российский политик.

Клинцевич раскритиковал вывод воинского контингента из Европы по решению Михаила Горбачева.

Возмущение сенатора вызвал как сам факт того, что российские войска выводили, так и то, каким образом это делалось.

«Даже если их пришлось выводить, за это должна была быть другая цена. Решение о выводе принимали американцы. Но сами американцы выводили из Германии бригаду, и график вывода был растянут на пять лет. А мы за три месяца выводили пять наших армий! Это было безумие и предательство тогдашнего военно-политического руководства страны!» - убежден член Совфеда.

В 1970-1980-е годы Группа советских войск в Германии (ГСВГ) была наиболее мощным и боеспособным оперативно-стратегическим объединением Советской армии. Оно предназначалось для решения главных задач в операциях Объединенных вооруженных сил государств-участников Варшавского договора. В июне 1989 года ГСВГ переименовали: с того момента она стала называться Западной группой войск (ЗГВ).

ГДР, ФРГ, Великобритания, США, СССР и Франция подписали "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии» 12 сентября 1990 года. Этот документ предусматривал, что все советские войска, дислоцированные на территории Германии, должны были покинуть ее к концу 1994 года.

При этом договор СССР и ФРГ от 12 октября 1990 года уточнял, что вывод советских войск должен происходить поэтапно с конца 1990 года и завершиться к исходу 1994 года.

Государства договорились, что немецкая сторона возьмет на себя обязательство с 1991 по 1994 год выделить на вывод российских войск 12 млрд марок, в том числе более 8 млрд марок на строительство домов для офицерских семей.

В свою очередь СССР в 1991 году выделил 820 млн марок на содержание группы войск.

Когда Советский Союз распался, ЗГВ перешла под юрисдикцию России. Москва взяла на себя обязательства обеспечить дальнейший вывод войск. Этот процесс завершился 31 августа 1994 года.

Всего за три года и восемь месяцев из Германии в Россию и другие страны СНГ вернулись шесть армий, в частности 49 бригад, 42 отдельных полка и 22 дивизии: восемь мотострелковых, восемь танковых, одна артиллерийская и пять авиационных.

Кристина Сизова