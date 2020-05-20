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Военное обозрение

Головная шведская ДЭПЛ «Готланд» вернулась в строй после модернизации

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Источник изображения: Naval Today

Королевский военно-морской флот Швеции получил головную подлодку класса "Готланд", прошедшую модернизацию. Как сообщает Naval News, у субмарины увеличена длина корпуса и установлена ВНЭУ третьего поколения.

Прошедшая модернизацию на верфи Saab Kockums шведская субмарина "Готланд" наконец-то вернулась в состав флота. Как заявили представители ВМС, теперь "Готланд" – самая современная, незаметная и эффективная подлодка в Балтийском и Северном морях.

Как сообщается, в ходе модернизации субмарине удлинили корпус, врезав в него двухметровую секцию. Кроме того, на"Готланд" установлена воздухонезависимая установка уже третьего поколения, созданная на основе двигателя Стирлинга. Субмарина получила новый перископ Safran, гидролокационный комплекс Kongsberg SA9510S, систему радиоэлектронной борьбы Exelis ES-3701, перспективную БИУС и многое другое. Часть новинок, установленных на подлодку, предназначены для подлодок нового поколения проекта A26.

Дизель-электрическая подлодка "Готланд" является головной в серии из трех субмарин. Спущена на воду 2 февраля 1995 года и введена в строй 2 сентября 1996 года. Подлодки этого типа обладают подводным водоизмещением около 1600 тонн при длине 60,4 метра (после модернизации длина изменилась до 62,7 метра, водоизмещение не указано) и ширине 6,2 метра. Рабочая глубина погружения – 320 метров. Скорость под водой – 20 узлов. Экипаж – 27 человек. Вооружение: Торпедно-минное - 4 носовых 533-мм ТА, 12 торпед; 2 носовых 400-мм ТА, 6 торпед; 12 мин (вместо торпед). Субмарины этого типа изначально оснащались двигателем Стирлинга, что позволяет продлить пребывание подлодки под водой до двух недель вместо обычных нескольких дней.

С установкой воздухонезависимой энергетической установки третьего поколения подводная лодка теперь способна находиться в подводном положении более 20 суток вместо прежних 14.

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Страны
Швеция
Компании
Kongsberg
SAAB
Safran
Проекты
ВНЭУ
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