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Военное обозрение

ВВС США объявили тендер на создание искусственного интеллекта для БПЛА

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Источник изображения: Kratos

Военно-воздушные силы США намерены уже в ближайшем будущем оснастить перспективные беспилотные ведомые системами искусственного интеллекта. Как сообщает Flightglobal, ВВС объявили конкурс на поставку вышеупомянутых систем.

ВВС США объявили тендер на разработку и поставку систем искусственного интеллекта, предназначенных для управления перспективными беспилотными ведомыми. Тендер проводится в рамках программы Skyborg, заявки на участие будут приниматься до 15 июня 2020 года. Поведение тендера и контроль разработок осуществляет Исследовательская лаборатория ВВС США.

Программа Skyborg осуществляется американскими военными на протяжении последних нескольких лет. На текущий момент разработки ведутся сразу в нескольких направлениях. Ученые изучают как возможности создания дешевых "беспилотников", так и программного обеспечения, позволяющего пилотам управлять дронами в ходе выполнения стандартного полетного задания. Предполагается, что беспилотные ведомые будут "работать" в паре с истребителями F-35 и F-15EX, оборудованных элементами искусственного интеллекта, тем самым расширяя их возможности. БПЛА должны будут лететь вперед со включенными радарами для обнаружения РЛС противника. Ведущий истребитель будет лететь с выключенным радаром, при этом получая информацию от дронов в режиме реального времени.

В рамках объявленного тендера участникам предлагается разработать прототипы программно-аппаратного комплекса, позволяющего штурману двухместного истребителя управлять сразу несколькими ведомыми. При этом подчеркивается, что прототип должен быть создан по модульному принципу, т.е. дополнительные функции должны добавляться в систему не полной перепрошивкой, а путем добавления нового модуля.

По планам ВВС США, первые ведомые беспилотники с новой системой управления должны быть приняты на вооружение не ранее 2023 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Проекты
2020-й год
AI
БПЛА
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