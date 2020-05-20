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Известия.ru

Подлодки «Колпино» и «Ростов-на-Дону» провели учения в Черном море

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Экипажи дизель-электрических подводных лодок «Колпино» и «Ростов-на-Дону» провели учения по поиску и обнаружению подводной лодки условного противника. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает пресс-служба Черноморского флота (ЧФ).

Одна из подлодок выполняла роль вражеской субмарины, в задачи другой входило найти ее. Экипажи поочередно менялись ролями, сначала осуществляя поиск противника, а затем выполняя уход от слежения.

Также моряки выполнили комплекс упражнений по применению торпедного оружия. Стрельбы выполнялись учебными торпедами. Военнослужащие уложились в нормативы, сообщается на сайте kp.ru.

Б-271 «Колпино» — российская подлодка проекта 636.3 «Варшавянка», носитель крылатых ракет «Калибр». Входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок ЧФ ВМФ России, уточняет телеканал «Звезда».

18 марта главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов рассказал, что Россия занята строительством подлодок четвертого поколения, но одновременно разрабатывает и субмарины пятого поколения.

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Страны
Польша
Россия
Проекты
636.3
877 Палтус
Военные учения
Калибр КР
ЧФ
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