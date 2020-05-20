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WarSpot

Южная Корея вооружилась роботами-сапёрами

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Южнокорейские войска приступили к «безопасному» разминированию демилитаризованной зоны на границе с Северной Кореей. Вчера, 18 мая, портал janes.com сообщил о том, что Командование сухопутных войск Республики Корея закупило хорватские беспилотные машины-сапёры.

Минобороны Республики Корея объявило о намерении закупить беспилотные машины разминирования в 2018 году. В прошлом году состоялся тендер, в котором соревновались швейцарские MineWolf GCS-100 и хорватские DOK ING MV-4.

Машина DOK ING MV-4 за работой

Источник изображения: janes.com

По результатам тендера победу одержала хорватская машина DOK ING MV-4. Первый робот-сапёр уже прибыл в Южную Корею, а ещё восемь должны быть поставлены до конца года.

DOK ING MV-4 может удалённо управляться оператором на расстоянии до 1 км. Машина оснащается различными модулями разминирования, позволяя нейтрализовать противопехотные и противотанковые мины на глубине до 30 см.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Хорватия
Швейцария
Южная Корея
Проекты
Робот
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