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РИА Новости

Опубликовано изображение материала для маскировки вооружений под сугробы

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Разработанный в России материал, маскирующий военную технику под сугробы
Разработанный в России материал, маскирующий военную технику под сугробы.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой "Росэлектроники"

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Появилось первое изображение изобретенного в России радиопоглощающего материала, маскирующего военную технику под снежный покров.

Фотография есть в распоряжении РИА Новости.

Как рассказали агентству в холдинге "Росэлектроника", материал разработало входящее в его состав предприятие ЦКБ РМ. Благодаря ему дальность обнаружения военной техники снижается в три-четыре раза. Коэффициент отражения материала составляет 0,5 процента, то есть он поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5 процента, так что отраженная волна не позволяет радару определить и распознать замаскированный объект.

Предприятие уже выпустило опытную партию материала, он готов к серийным поставкам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росэлектроника
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