Опубликовано изображение материала для маскировки вооружений под сугробы

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Появилось первое изображение изобретенного в России радиопоглощающего материала, маскирующего военную технику под снежный покров.

Фотография есть в распоряжении РИА Новости.

Как рассказали агентству в холдинге "Росэлектроника", материал разработало входящее в его состав предприятие ЦКБ РМ. Благодаря ему дальность обнаружения военной техники снижается в три-четыре раза. Коэффициент отражения материала составляет 0,5 процента, то есть он поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5 процента, так что отраженная волна не позволяет радару определить и распознать замаскированный объект.

Предприятие уже выпустило опытную партию материала, он готов к серийным поставкам.