Российских военных вооружили парализаторами

Военная полиция белгородского гарнизона получила на вооружение нелетальные комплексы "Парализатор", сообщили в Минобороны России.

Оружие создано в НПО специальных материалов. По данным разработчика, комплекс предназначен для оказания на человека обратимого воздействия с целью его обездвиживания. После нажатия спуска на размещенные в стволе изделия электроды подается парализующий разряд. Его время ограничено во избежание опасного для здоровья воздействия.

Питается "Парализатор" от батареи, размещенной в рукоятке. Также предусмотрено использование сменных картриджей "Тонус", позволяющих выстреливать электродами, оставаясь на безопасной дистанции. На оружие можно установить лазерный целеуказатель и блок мониторинга - он показывает уровень заряда и число срабатываний.

Антон Валагин