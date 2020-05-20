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Российская газета

Российских военных вооружили парализаторами

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Источник изображения: Минобороны РФ

Военная полиция белгородского гарнизона получила на вооружение нелетальные комплексы "Парализатор", сообщили в Минобороны России.

Оружие создано в НПО специальных материалов. По данным разработчика, комплекс предназначен для оказания на человека обратимого воздействия с целью его обездвиживания. После нажатия спуска на размещенные в стволе изделия электроды подается парализующий разряд. Его время ограничено во избежание опасного для здоровья воздействия.

Питается "Парализатор" от батареи, размещенной в рукоятке. Также предусмотрено использование сменных картриджей "Тонус", позволяющих выстреливать электродами, оставаясь на безопасной дистанции. На оружие можно установить лазерный целеуказатель и блок мониторинга - он показывает уровень заряда и число срабатываний.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
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