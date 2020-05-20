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Российская газета

Редкие образцы: какие трофеи достались силам ПНС на авиабазе Аль-Ватия

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Источник изображения: rg.ru

На авиационной базе Аль-Ватия, которую длительное время контролировали бойцы Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Хафтара, обнаружены ставшие редкими в Ливии образцы оружия.

Среди них - чехословацкая 122-мм реактивная система залпового огня RM-70. Такие боевые машины находились на вооружении армии данного государства в 70-80-е годы.

Они являлись развитием советских БМ-21 "Град". Основное отличие от "старшего брата" состоит в том, что в качестве шасси был применен четырехосный вездеход Tatra - 813, у которого кабина для расчета стала бронированной. Для самообороны на ее крыше устанавливали 7,62-мм пулемет.

Также предусматривалась возможность транспортировки дополнительного комплекта из 40 неуправляемых реактивных снарядов. Часть машин оснастили бульдозерными отвалами.

Вес этой РСЗО доходит до 33 700 кг. Дальность стрельбы - 20 тысяч метров. Мощность двигателя - 270 л.с. Максимальная скорость - 80 км/ч. Запас хода - 600 км. Расчет состоит из 4 человек.

Ливийские RM-70 в последнее десятилетие практически не попадали в объективы фото- и видеокамер. Лишь в минувшем году у хафтаровцев была замечена установка, переделанная для запуска ракет 9М33 зенитного ракетного комплекса "Оса".

Также военных экспертов удивило присутствие в ангарах этого объекта старых советских вертолетов Ми-24А, которые сейчас нигде в мире уже не эксплуатируются. Их закупили еще в конце 70-х годов и активно использовали во время боевых действий в Чаде.

Со временем винтокрылая техника выработала ресурс, и ее заменили более совершенные модификации. Однако, как оказалось, машины не утилизировали, а отправили на хранение, где они и находились до сегодняшнего времени.


Алексей Моисеев

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Страны
Ливия
Словакия
Чад
Продукция
Град РСЗО
Ми-24
Оса-АКМ
Компании
Tatra
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