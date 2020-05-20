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Раскрыты точные шансы появления инопланетян

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Источник изображения: Фото: ESA / Globallookpress.com

Астрофизик Дэвид Киппинг (David Kipping) из Колумбийского университета в США оценил вероятность возникновения технологических цивилизаций на планетах, где уже существует жизнь. Статья, в которой раскрываются точные шансы появления инопланетян, опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Известно, что первые живые организмы возникли в ходе абиогенеза в течение 300 миллионов лет после того, как на Земле появились океаны, что довольно быстро для планеты, ставшей пригодной для существования жизни. Однако существа с интеллектом, создавшие технологически развитую цивилизацию, возникли лишь через четыре миллиарда лет эволюции. Как пишет Киппинг, раннее появление жизни может быть лишь предпосылкой интеллекта, но не его достаточным условием.

Исследователь применил статистический подход на основе теоремы Байеса, которая позволяет оценить вероятность какого-либо события при условии, что произошло другое взаимосвязанное с ним событие. При этом можно пересчитывать вероятности, используя новые доступные данные о взаимосвязанных событиях.

Киппинг оценил вероятность того, является ли скорость абиогенеза быстрым или медленным процессом. Самые ранние свидетельства существования микрофоссилий (окаменелостей микроскопических организмов возрастом 3,4 миллиарда лет) указывают на то, что быстрый абиогенез происходит в 2,8 раза чаще медленного. Если же взять спорные данные об отложениях циркона, обедненных изотопом углерода-13 (возраст 4,1 миллиарда лет), то этот показатель повышается до 8,7.

С учетом этого, сценарий с редким возникновением интеллекта оказывается более предпочтительным с шансом три к двум. Таким образом, если многократно перезапускать хронологию Земли, то жизнь будет развиваться в большинстве случаев, но появление технологически развитой цивилизации не будет неизбежным.

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Страны
Колумбия
США
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