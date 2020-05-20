Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО получили на вооружение партию модернизированных гаубиц "Мста-СМ2"

ЦАМТО, 19 мая. В рамках гособоронзаказа артиллерийские подразделения общевойсковой армии ЗВО, дислоцированные в Брянской области, получили партию в составе 10 самоходных гаубиц 2С33 "Мста-СМ2".

С начала летнего учебного периода личный состав дивизионов приступит к освоению модернизированных 152-мм гаубиц "Мста-СМ2". Глубокая модернизация парка боевой техники артиллерийских дивизионов позволит усилить боевые возможности объединения при проведении занятий по обороне и наступлению, а также создаст для мотострелковых и танковых подразделений армии новые возможности при проведении совместных тактических занятий и учений.

Гаубица "Мста-СМ2" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, противотанковых средств, а также живой силы противника.

Основу огневой мощи 2С33 "Мста-СМ2" составляет орудие 2А65 калибра 152 мм, темп стрельбы составляет более 10 выстр./мин., что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. Таких показателей удалось добиться благодаря модернизированной конструкции механизмов заряжания, сообщает пресс-служба Западного военного округа.