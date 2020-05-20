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ЦАМТО

Индия отказалась от тендера по закупке 114 новых истребителей иностранной разработки

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Истребитель Tejas Mk-1
Истребитель Tejas Mk-1.
Источник изображения: indiatimes.com

ЦАМТО, 19 мая. Руководство Индии приняло решение отказаться от приобретения многоцелевых истребителей в рамках тендера по закупке 114 новых машин иностранной разработки в пользу закупки 83 легких боевых самолетов LCA "Теджас" госкомпании Hindustan Aerospace Limited (HAL).

Как напоминает Bloomberg, на рубеже первого и второго десятилетия XXI века была инициирована программа покупки среднего многоцелевых самолета MMRCA (Medium Multi-Role Combat Aircraft) в количестве 126 машин. В результате проведения конкурса ВВС должны были получить самолет, который, как предполагалось, займет промежуточную нишу между тяжелым Су-30МКИ и легким LCA "Теджас". В конечном итоге по данному проекту удалось приобрести только 36 многофункциональных истребителей "Рафаль" французской Dassault.

В 2018 году в связи с провалом конкурса MMRCA был объявлен новый тендер, на этот раз на покупку 114 самолетов на оценочную стоимость 15 млрд. долл. После предварительного "запроса об информации", выпущенного в апреле 2018 года, Минобороны Индии в январе 2019 года получило ответы от семи компаний. Пять производителя представили предложения по поставке двухдвигательных истребителей: F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing, "Рафаль" французской Dassault, "Тайфун" консорциума Eurofighter, МиГ-35 РСК "МиГ" и Су-35 компании "Сухой". Еще два претендента предложили однодвигательные истребители: "Грипен E" шведской Saab и F-16 Блок.70 корпорации Lockheed Martin (Индии была предложена специальная версия F-21).

После рассмотрения всех плюсов и минусов проекта, в итоге на днях стало известно об отказе от тендера по закупке 114 истребителей. Его место должна занять программа HAL с поставкой 83 самолетов LCA "Теджас" на сумму около 6 млрд. долл. Об этом объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Примечательно, что 83 LCA "Теджас" будут стоить меньше, чем 36 истребителей "Рафаль".

В настоящее время ВВС Индии эксплуатируют ряд машин российского, англо-французского, французского и индийского производства: МиГ-21 (134 ед.), МиГ-27 (44 ед.), МиГ-29 (66 ед.), "Мираж-2000" (45 ед.), "Ягуар" (130 ед.), LCA "Теджас" (10 ед.) и Су-30МКИ (около 260 ед.), а также учебно-боевые версии этих машин. Боевые самолеты, кроме Су-30МКИ, "Мираж-2000", LCA "Теджас" и МиГ-29, должны быть срочно заменены на новые.

Согласно текущим планам, ВВС Индии нуждаются в 42 истребительных эскадрильях для защиты границ с КНР и Пакистаном. В настоящее время в составе ВВС имеется только 31 истребительная эскадрилья. Индия является третьей в мире страной по объему военных расходов, предпринимает усилия по развитию национального ОПК, однако, несмотря на это, остается крупнейшим в мире импортером вооружений.

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