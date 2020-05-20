Войти
Военное обозрение

Над силами маршала Хафтара возникла угроза окружения к югу от Триполи

737
0
0

Источник изображения: Твиттер/вооружённые силы ПНС (Ливия)

Из Ливии продолжает приходить информация о переходе авиабазы Аль-Ватия под контроль сил так называемого Правительства национального согласия. Это правительство, возглавляемое Файезом Сараджем, легитимным считается Организацией Объединённых Наций. Напомним, что ранее командование силами ПНС заявило о «молниеносном штурме позиций путчистов (так в Триполи называют Ливийскую национальную армию, - прим. «Военного обозрения») после нескольких дней обстрелов их позиций».

Если брать во внимание это заявление офицеров войск ПНС, то финальный штурм Аль-Ватии точно нельзя назвать неожиданным для сил маршала Халифы Хафтара.

Сегодня с запада Ливии приходят сообщения о том, что при поддержке турецких сил войска ПНС перегруппировались и пытаются взять силы Ливийской национальной армии в окружение. Войска Сараджа при активной турецкой поддержке, а также при поддержке протурецких боевиков, переброшенных с северо-запада Сирийской Арабской Республики, взяли под свой контроль города Аль-Джавш, Бадр и Тичи (Тиджи). Угроза окружения сил Хафтара высока.

Таким образом, можно констатировать, что войска Хафтара фактически «проспали» формирование ударных сил своих противников, если вообще собирались вести активные бои после провозглашения «фельдмаршалом» перехода власти в стране «в руки ЛНА». Формирование ударных групп ПНС и турецких сил осуществлялось фактически по полукольцу в районе Аль-Ватии и нескольких населённых пунктов у границ с Тунисом. В этой связи возникает вопрос, чем в этот момент занималась военная разведка Халифы Хафтара?

Если ПНС и турецкие СМИ утверждают, что успех операции гарантировало применение ударных БПЛА, то возникает и другой вопрос: почему ЗРПК «Панцирь», который Хафтару поставили ОАЭ, во время этих ударов находился в ангаре? Был неисправен и проходил ремонт? Или же его изначально не собирались применять? Да и использование других систем ПВО в одиночном варианте посреди пустыни – более чем странное решение, учитывая тот факт, что эти системы были уничтожены или повреждены ударами с воздуха и с земли.

В этой связи, отдельные эксперты полагают, что сама сдача Аль-Ватии вместе с фактическим отказом от ведения полноценных боёв при одновременном обладании крупным арсеналом эффективного оружия и военной техники может говорить либо о крайне низкой компетентности офицеров Хафтара, либо о наличии в кругах командования сил, как минимум симпатизирующих противнику.

Источник изображения: Твиттер/вооружённые силы ПНС (Ливия)

Тем временем, трофейный ЗРПК "Панцирь" на шасси MAN силы ПНС с помощью автоплатформы доставили в Триполи и провезли по улицам города в качестве демонстрации своего военного успеха.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
ОАЭ
Сирия
Тунис
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
MAN
ООН
Проекты
БПЛА
Похожие новости
20.05.2020
Forbes (США): в Ливии захвачен один из самых современных зенитных комплексов России
18.05.2020
«Буря» бьет по Хафтару: ливийское правительство нанесло тяжелый удар по террористической организации (Yeni Şafak, Турция)
08.04.2020
Штурм Триполи продолжается, итог предрешен
02.12.2019
"Панцирь" арабского эмира: чьи зенитные комплексы воюют в Ливии
31.07.2019
Как украинские самолеты связаны с контрабандой оружия в горячих точках
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.05 22:49
  • 2
Силы специальных операций США получат перспективные 6,8-мм системы стрелкового оружия NGSW
  • 20.05 22:28
  • 34
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 20.05 22:18
  • 11
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 20.05 21:55
  • 71
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 20.05 21:31
  • 2
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»
  • 20.05 21:22
  • 52
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 20.05 20:54
  • 2
Дешёвая бронесталь (реально).
  • 20.05 20:34
  • 5
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 20.05 17:47
  • 1
Сбить невидимку
  • 20.05 17:17
  • 76
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 20.05 16:46
  • 1
Время оборотней
  • 20.05 14:36
  • 16
Созидание вместо спекуляций
  • 20.05 10:17
  • 2
Носки как залог будущей победы
  • 20.05 09:22
  • 11
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 20.05 09:12
  • 5
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны