Войти
Российская газета

Появилось первое фото искусственных сугробов для маскировки танков

775
0
0
Источник изображения: rg.ru

Холдинг "Росэлектроника" опубликовал первое фото материала собственной разработки для маскировки боевой техники под сугробы.

Новое покрытие на 99,5 процента поглощает электромагнитное излучение радаров и снижает дальность обнаружения техники в несколько раз, так как отраженная волна не позволяет вражеской РЛС правильно распознать замаскированный объект.

Материал изготовлен из нитей с ферромагнитным микропроводом и устойчив к низким температурам.

- Уже выпущена опытная партия покрытия, оно готово к серийному производству, сообщили РИА Новости в холдинге.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Росэлектроника
Похожие новости
19.12.2012
«Ростехнологии» сократят число холдингов с 17 до 13
09.07.2012
В Жуковском было на что посмотреть
27.10.2011
ГЛОНАСС отключил спутник
06.04.2011
"Ростехнологии" скинут 2%
22.09.2009
Иванов: У экономики РФ — огромный потенциал энергосбережения
06.05.2008
Российский бизнес начал инвестировать средства в развитие электроники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.05 22:49
  • 2
Силы специальных операций США получат перспективные 6,8-мм системы стрелкового оружия NGSW
  • 20.05 22:28
  • 34
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 20.05 22:18
  • 11
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 20.05 21:55
  • 71
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 20.05 21:31
  • 2
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»
  • 20.05 21:22
  • 52
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 20.05 20:54
  • 2
Дешёвая бронесталь (реально).
  • 20.05 20:34
  • 5
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 20.05 17:47
  • 1
Сбить невидимку
  • 20.05 17:17
  • 76
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 20.05 16:46
  • 1
Время оборотней
  • 20.05 14:36
  • 16
Созидание вместо спекуляций
  • 20.05 10:17
  • 2
Носки как залог будущей победы
  • 20.05 09:22
  • 11
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 20.05 09:12
  • 5
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны