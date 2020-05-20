Появилось первое фото искусственных сугробов для маскировки танков

Радиопоглощающий материал для маскировки боевой техники. Фото: Росэлектроника pic.twitter.com/benOoHRYan — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 19, 2020

Холдинг "Росэлектроника" опубликовал первое фото материала собственной разработки для маскировки боевой техники под сугробы.

Новое покрытие на 99,5 процента поглощает электромагнитное излучение радаров и снижает дальность обнаружения техники в несколько раз, так как отраженная волна не позволяет вражеской РЛС правильно распознать замаскированный объект.

Материал изготовлен из нитей с ферромагнитным микропроводом и устойчив к низким температурам.

- Уже выпущена опытная партия покрытия, оно готово к серийному производству, сообщили РИА Новости в холдинге.

Антон Валагин