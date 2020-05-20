Saab получила заказ на поставку систем ДРЛОиУ Сааб-2000 "Эриай"

ЦАМТО, 19 мая. Шведская компания Saab 18 мая объявила о подписании контракта и получении заказа на поставку систем дальнего радиолокационного обнаружения и управления Сааб-2000 "Эриай".

Стоимость заказа составляет 1,553 млрд. шведских крон (160 млн. долл.). Поставки будут производиться в период с 2020 по 2023 гг.

Ссылаясь на условия соглашения, компания не раскрывает заказчика и детали продажи. Saab будет выполнять работы на предприятиях в Гетеборге, Ярфалле, Линчепинге, Лулео и Арбоге.

Сааб-2000 "Эриай" – полноценная система ДРЛОиУ, которая может применяться для военных и гражданских нужд. Разработанное на базе самолета Сааб-2000 решение включает многофункциональную РЛС бокового обзора "Эриай" и ряд других датчиков. Самолет обеспечивает возможность ведения разведки, контроля воздушного пространства, наблюдения за границами и поддержки поисково-спасательных операций.

По оценке экспертов Jane’s, тип системы, стоимость контракта и сроки поставки указывают на то, что могут быть проданы 2-3 самолета. Учитывая, что основным предложением Saab в настоящее время является система "ГлобалАй" на базе самолета Bombardier 6000/6500, оснащенного РЛС "Эриай-ER" (Erieye Extended-Range), вполне вероятно, что платформы на основе Сааб-2000 предназначены для уже имеющегося заказчика, который стремится расширить парк, а не нового клиента. Известными покупателями самолетов ДРЛОиУ Сааб-2000 являются Пакистан и Саудовская Аравия.

Сааб-2000 "Эриай" оборудованы РЛС PS-890 с антенной, расположенной в надфюзеляжном неподвижном обтекателе. Самолет также оснащен средствами самообороны, включая систему предупреждения об угрозах и подсистему противодействия, подсистему идентификации "свой-чужой", систему командования и боевого управления (C2). Дальность полета самолета – 2868 км, крейсерская скорость – 321 узел, максимальная взлетная масса – 22800 кг.