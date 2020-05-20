США планируют отслеживать гиперзвуковые ракеты при помощи спутников

Агентство космических разработок США - Space Development Agency (SDA) собирается разместить на орбите группировку спутников, способных отслеживать гиперзвуковые объекты в атмосфере. Первые спутники планируют вывести на орбиту уже в 2022 финансовом году.

Об этом сообщает C4ISRNET. SDA намерено заключить контракт с одной из компаний на разработку и производство первых восьми разведывательных спутников с широким углом обзора. Они должны быть оснащены инфракрасными системами обнаружения и иметь возможность обмениваться данными со спутниками ячеистой спутниковой сети. Ее также собираются развернуть в 2022 году.

Еще два года назад представители министерства обороны США заявляли, что необходима перспективная система защиты от гиперзвукового оружия. В ее состав потребуется включить и новые спутники, способные обнаруживать летящие в атмосфере гиперзвуковые объекты. Пока в Америке таких систем обнаружения нет, отмечает N+1.

Как пишет C4ISRNET, в 2024 году Space Development Agency планирует вывести на орбиту 150 спутников.

SDA будет принимать заявки от компаний-разработчиков до 21 мая 2020 года.

Светлана Цыганкова