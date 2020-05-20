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Трофейный ЗРК «Панцирь» становится иконой в пропагандистской войне в Ливии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Войска признанного Организацией объединенных наций (ООН) Правительства национального согласия (ПНС) Ливии захватили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь» в ходе взятия под контроль военно-воздушной базы «Аль-Ватыя», которая использовалась Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, сообщило издание The Libya Observer.

Издание утверждает, что ЗРК российского производства был поставлен армии Хафтара из ОАЭ.

Ссылаясь на конфиденциальный доклад ООН, The Libya Observer пишет также, что для поддержки ЛНА одна из компаний ОАЭ закупила партию вертолетов и штурмовых катеров. Ранее Совет безопасности ООН ввел эмбарго на поставку вооружений в Ливию.

О взятии под контроль военной базы «Аль-Ватыя» в 100 с лишним км от столицы Ливии объявил премьер-министр Правительства национального согласия Файез Саррадж. Эта база использовалась армией Хафтара для налетов на Триполи.

В Ливии сложилось двоевластие: там функционирует признанное ООН Правительство национального согласия в Триполи и так называемое восточное правительство, которое поддерживает Хафтар.

Интерфакс напоминает, что с апреля 2019 года его армия штурмует ливийскую столицу.

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Страны
Ливия
ОАЭ
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
ООН
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