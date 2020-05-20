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Корабли ЧФ уложились в нормативы по торпедным стрельбам

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Муромец» и «Ейск» Черноморского флота в соответствии с планом боевой подготовки провели практические торпедные стрельбы в морском полигоне Чёрного моря, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Как отметили в военном ведомстве, экипажи МПК «Муромец» и «Ейск» отработали задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника, роль которой выполнил экипаж подлодки «Колпино», а также выполнили комплекс подготовительных упражнений по применению торпедного оружия.

«Стрельбы выполнялись учебными практическими торпедами. Экипажи кораблей уложились в нормативы по применению торпедного оружия», - сказали в пресс-службе.

Эффективность применения торпедного оружия экипажами противолодочных кораблей будет оценена после получения данных о наведении торпед на цель в лабораторных условиях.

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