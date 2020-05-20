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ЦАМТО

Экипажи Каспийской флотилии готовятся к конкурсу "Кубок моря-2020" на специальных тренажерах

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Кубок моря - 2017
Участники Всеармейского этапа конкурса «Кубок моря - 2017».
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 19 мая. В пункте базирования кораблей охраны водного района Каспийской флотилии (КФл) в рамках подготовки к международному конкурсу "Кубок моря-2020" команда соединения увеличивает интенсивность тренировок по борьбе за живучесть корабля на специальных тренажерах.

В частности, отрабатываются действия по локализации и тушению пожара в корабельных отсеках, а также по заделыванию пробоин в корпусе и устранению поступления забортной воды на специальном учебно-тренировочном комплексе "Каспий". В помещениях, которые имитируют различные внутренние корабельные отсеки, военнослужащие в условиях, максимально приближенных к реальным, с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок, совершенствуют навыки и время выполнения нормативов по спасению корабля, а также нарабатывают слаженность действий команды в различных условиях.

При тушении пожара моряки тренируются герметизировать горящий отсек, предотвращать распространение огня и ликвидировать очаги возгорания в минимально короткие сроки. Также в ходе тренировки команды отрабатывают нормативы по установке специальных пластырей и распорок при поступлении воды через пробоины, в результате учитывается время заделки пробоин и уровень заполнения отсека водой.

Возможности учебно-тренировочного комплекса позволяют в течение месяца подготовить одновременно до трех экипажей, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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