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ЦАМТО

В инженерных войсках ВС РФ на снабжение принят мобильный инженерный комплекс разминирования

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МИКР
Мобильный инженерный комплекс разминирования - МИКР.
Источник изображения: https://vk.com/

ЦАМТО, 19 мая. В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации принят на снабжение мобильный инженерный комплекс разминирования МИКР.

Комплекс предназначен для проведения мероприятий по обезвреживанию взрывоопасных предметов.

С целью обеспечения эффективного и безопасного выполнения данных задач в состав комплекса входят средства разведки, поиска, идентификации, обезвреживания и локализации взрывоопасных предметов.

Для обеспечения безопасности сапера, ведения дистанционной визуальной разведки и обезвреживания взрывоопасных предметов в состав комплекта включен робототехнический комплекс. Также для защиты сапера от поражающих факторов взрыва в составе комплекса предусмотрен взрывозащитный костюм тяжелого класса.

Для защиты личного состава от поражения радиоуправляемыми самодельными взрывными устройствами комплекс оборудован стационарным и переносным генераторами помех последнего поколения, которые позволяют подавить радиосигналы на всех частотах.

Массогабаритные характеристики комплекса позволяют обеспечить его быстрое транспортирование железнодорожным, воздушным и водным транспортом в назначенный район, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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