Состоялся шестой запуск орбитального БЛА X-37B ВВС США

ЦАМТО, 19 мая. Со стартовой площадки "Комплекс 41" на Мысе Канаверал (шт.Флорида) 17 мая осуществлен запуск РН "Атлас-V/501", которая вывела на орбиту экспериментальный орбитальный БЛА многоразового применения X-37B (OTV-6).

Как сообщил консорциум United Launch Alliance (ULA), первоначально запуск был запланирован на 16 мая, однако был отложен из-за сильного ветра в нижних слоях атмосферы. Это 84-й успешный запуск ракеты-носителя "Атлас-V", 139-й пуск, произведенный ULA, второй запуск для космических сил США и шестой успешный запуск "Орбитальной модели – лаборатории" OTV (Orbital Test Vehicle).

"Атлас-V/501" – это двухступенчатая ракета-носитель с головным обтекателем с полезной нагрузкой диаметром 5 м. Первая ступень РН оснащена двигателем РД-180 российского производства, а вторая (разгонный блок "Центавр") – двигателем RL-10C-1 разработки Aerojet Rocketdyne.

При этом прямая трансляция пуска "Атлас-V" была прервана после отделения первой ступени ракеты-носителя. По заявлению представителя ULA, это объясняется повышенной секретностью проводимой операции.

Хотя задачи полета X-37B не раскрываются, заявлено, что в ходе этого полета будет проведено большее количество различных экспериментов благодаря размещенному в хвостовой части аппарата служебному модулю.

Программа, в частности, предполагает проведение двух экспериментов NASA по изучению влияния космической радиации и других космических воздействий на образцы различных материалов и семена, используемые в сельскохозяйственном производстве.

Еще один эксперимент, проводимый на средства научно-исследовательской лаборатории ВМС США, предполагает изучение возможности преобразования солнечной энергии в радиочастотную микроволновую энергию, которую затем можно будет передавать на Землю.

Помимо OTV-6, на орбиту был выведен спутник FalconSat-8, разработанный Академией ВВС США на средства научно-исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL) для проведения экспериментов на орбите. Он оборудован пятью экспериментальными нагрузками.

Как сообщал ЦАМТО, X-37B – это один из наиболее современных многоразовых космических аппаратов, разработанный компанией Boeing для выполнения задач на околоземной орбите высотой 110-500 миль (177-805 км) на скоростях до 17500 миль/ч (28157 км/ч).

Создание аппарата X-37 началось в 1999 году после заключения НАСА с компанией Boeing контракта стоимостью 173 млн. долл. С 2004 года руководство проектом осуществляется Военно-воздушными силами США. Аппарат был разработан компанией Boeing Defense, Space & Security при участии исследовательских лабораторий программ X-40 ВВС США, X-37 НАСА и X-37 Агентства перспективных исследовательских программ МО США. Проектирование, производство и испытания систем выполнены на предприятиях Boeing в Хантингтон-Бич, Сил Бич и Эль Сэгундо (шт.Калифорния).

По заявлению разработчиков, конструкция X-37B сочетает лучшие качества самолета и космического корабля, что позволит гибко использовать его для выполнения различенных задач. Длина аппарата составляет около 29 футов (8,9 м), высота – 9,5 футов (2,9 м), размах крыла – более 14 футов (4,5 м), стартовая масса – 11000 фунтов (4995 кг). Запуск аппарата выполняется вертикально с использованием ракеты-носителя, посадка – автономно – по-самолетному. Всего для проведения испытательных полетов были собраны два экспериментальных аппарата OTV, которые используются поочередно.

Запуск первого аппарата X-37B (OTV-1) состоялся 22 апреля 2010 года. Он оставался в космосе около 224 суток. OTV-1 стал первым беспилотным космическим аппаратом США, который возвратился из космоса и выполнил посадку самостоятельно. Аппарат OTV-2, запуск которого был произведен 5 марта 2011 года, выполнял задачи на орбите в течение 468 суток. Третий запуск был произведен 11 декабря 2012 года. Аппарат находился на орбите около 674 суток. Старт OTV-4 состоялся 20 мая 2015 года. Аппарат приземлился в космическом центре им. Джона Кеннеди НАСА 7 мая 2017 года, проведя в космосе 718 суток. Запуск OTV-5 прошел 7 сентября 2017 года, а на землю он вернулся 27 октября 2019 года – через 780 суток. Всего же аппараты OTV провели в космосе 2865 суток.

В отношении истинного предназначения OTV выдвигаются различные гипотезы. В частности, из-за возможности менять орбиты и маневрировать аппарат называют прототипом перспективного космического перехватчика, обеспечивающего уничтожение космических аппаратов противника или платформой для нанесения ударов с орбиты по наземным целям. Некоторые исследователи заявляют, что OTV использовался для запуска трех микроспутников (cubesat), которые не были зарегистрированы в международных базах данных.