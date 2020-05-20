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Военное обозрение

В Токио снова заявили о японском суверенитете над островами Южных Курил

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Источник изображения: topwar.ru

Токио снова заговорил о японском суверенитете над "северными территориями". Как сообщает агентство "Киодо", японское правительство вернуло в "Синюю книгу дипломатии" формулировку о принадлежности южных Курил.

На заседании японского правительства глава МИД Японии Тосимицу Мотэги представил ежегодный доклад по внешней политике страны, имеющий называние "Синяя книга дипломатии". Как пишет агентство, в документе в этом году опять появилась формулировка, утверждающая, что "северные территории", а именно Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, являются "островами, на которые распространяется суверенитет Японии".

Издание обратило внимание на факт появления данной формулировки из-за того, что в прошлом году в документе утверждение о принадлежности "четырех северных островов Японии" отсутствовало, хотя в 2018 оно было на месте. По мнению новостного агентства, это связано с попыткой Токио в 2019 году решить территориальную проблему с Москвой, заключив мирный договор, используя для этого "более мягкую формулировку". Однако замена ничего не принесла и переговоры снова зашли в тупик, после чего было принято решение о возвращении формулировки "о суверенитете Японии над южными Курилами".

Напомним, что Япония претендует на четыре острова южных Курил, утверждая, что Россия владеет ими незаконно. В Токио возвращение этих островов ставят основным условием для заключения мирного договора. В Москве, в свою очередь, заявляют, что суверенитет России над островами сомнению не подлежит, а для заключения мирного договора Японии необходимо признать итоги Второй мировой войны, в том числе и принадлежность островов России.

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Россия
Япония
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