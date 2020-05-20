Томский вуз разработает для РКК "Энергия" первый российский 3D-принтер для работы в космосе

Томск. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Томский политехнический университет (ТПУ) заключил соглашение с ПАО "РКК "Энергия" на создание первого российского 3D-принтера для космоса, сообщила во вторник пресс-служба вуза.

"Договор заключен, мы приступаем к изготовлению макета 3D-принтера. В плане эксперимента прописаны все этапы, планируется, что макет должен быть изготовлен к концу 2020 года", - цитирует пресс-служба вуза директора Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Алексея Яковлева.

Ранее ученые разработали конструкторскую документацию для создания прибора. Макет 3D-принтера будет испытываться в условиях невесомости на базе РКК "Энергия" и пройдет ряд испытаний: вибрационных, климатических и других.

Ожидается, что летный образец будет разработан и доставлен на МКС к концу 2021 года.

Томский политехнический университет основан в 1896 году, является первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном Международной информационной группой "Интерфакс", ТПУ занимает восьмое место.