Войти
Интерфакс-АВН

Томский вуз разработает для РКК "Энергия" первый российский 3D-принтер для работы в космосе

717
0
+1
ТПУ
Томский политехнический университет.
Источник изображения: Владимир Лаврентьев / qrtomsk.ru

Томск. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Томский политехнический университет (ТПУ) заключил соглашение с ПАО "РКК "Энергия" на создание первого российского 3D-принтера для космоса, сообщила во вторник пресс-служба вуза.

"Договор заключен, мы приступаем к изготовлению макета 3D-принтера. В плане эксперимента прописаны все этапы, планируется, что макет должен быть изготовлен к концу 2020 года", - цитирует пресс-служба вуза директора Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Алексея Яковлева.

Ранее ученые разработали конструкторскую документацию для создания прибора. Макет 3D-принтера будет испытываться в условиях невесомости на базе РКК "Энергия" и пройдет ряд испытаний: вибрационных, климатических и других.

Ожидается, что летный образец будет разработан и доставлен на МКС к концу 2021 года.

Томский политехнический университет основан в 1896 году, является первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном Международной информационной группой "Интерфакс", ТПУ занимает восьмое место.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
2020-й год
МКС
Похожие новости
12.09.2017
Ракета-носитель "Протон-М". Досье
22.08.2016
РКК "Энергия" набирает группу туристов для полета к Луне
05.08.2015
«Марс-500» повторят с астронавтами NASA
03.12.2014
Космический развод: почему Россия покидает МКС
06.06.2014
В перспективе России понадобятся Луна и Марс
17.12.2012
Гонки на вылет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.05 22:49
  • 2
Силы специальных операций США получат перспективные 6,8-мм системы стрелкового оружия NGSW
  • 20.05 22:28
  • 34
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 20.05 22:18
  • 11
Рогозин представил коллективу РКК "Энергия" нового главу предприятия Озара
  • 20.05 21:55
  • 71
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 20.05 21:31
  • 2
«Они раздражали»: немецкий телеканал рассказал об «оккупантах»
  • 20.05 21:22
  • 52
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 20.05 20:54
  • 2
Дешёвая бронесталь (реально).
  • 20.05 20:34
  • 5
Star (Турция): ливийская армия обстреляла и вывела из строя систему «Красуха» российского производства
  • 20.05 17:47
  • 1
Сбить невидимку
  • 20.05 17:17
  • 76
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 20.05 16:46
  • 1
Время оборотней
  • 20.05 14:36
  • 16
Созидание вместо спекуляций
  • 20.05 10:17
  • 2
Носки как залог будущей победы
  • 20.05 09:22
  • 11
5G способно управлять ментальной, эмоциональной и физиологической сферой человечества
  • 20.05 09:12
  • 5
Аптечки АИ-1 и АИ-2 - как символ эпохи Холодной войны