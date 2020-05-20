В прессе США сообщили о причастности Израиля к кибератаке иранского морского порта

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Стало известно о том, что причиной внезапно прервавшегося 9 мая грузопотока в иранском порту Шахид Раджай стала кибератака. Об этом сообщает американская газета Washington Post.

По данным американских журналистов, деятельность иранского порта, находящегося у входа в Ормузский пролив, была практически полностью парализована сбоями в компьютерной системе обслуживания портовой инфраструктуры. Кибератака была направлена на всю иранскую систему управления портами, однако, как говорят в самом Иране, в конечном итоге злоумышленникам этого сделать не удалось. Однако порт Шахид Раджай от кибератаки пострадал, фактически потеряв на несколько часов управлять погрузкой и разгрузкой судов.

Американское издание сообщает, что атака была произведена Израилем, которая в свою очередь стала ответом на кибератаку израильской системы водоснабжения.

WP со ссылкой на неназванного эксперта:

Израильскую атаку можно считать очень эффективной. Ущерб, нанесённый порту, оказался гораздо более внушительным, чем об этом изначально сообщали в иранском управлении портами.

Дополнительным свидетельством нанесённого иранскому порту Израилем ущерба считаются спутниковые снимки, на которых запечатлены длинные пробки из автомашин на подъезде к территории Шахид Раджая.

В Израиле осуществление кибератаки в отношении иранского объекта не прокомментировали.

Напомним, что ранее кибератакам на территории Ирана ранее подвергалась и ядерная исследовательская инфраструктура страны.

Несколько комментариев читателей WP:

Это отличная атака, когда атакованные точно не знают, кто же их на самом деле атаковал. Но Израиль, думаю, всё же оставил "визитную карточку".

Иран опасен. Именно поэтому мы его сдерживаем.