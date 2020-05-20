Главком ВВС Индии высказался о применении МиГ-29К на границах с Китаем и Пакистаном

Источник изображения: topwar.ru

Главком ВВС Индии Ракеш Бхадаурия высказался о возможности применения истребителей военно-морской авиации страны в операциях, которые не связаны с деятельностью ВМС. Речь идёт, например, о применении истребителей МиГ-29К.

Главком ВВС Индии:

Эти самолёты могут выполнять поставленные задачи не только в формате военно-морских операций. Они могут быть действована в воздушном пространстве над пустынной местностью, над другими нашими территориями, защищая наши рубежи. Это применение МиГ-29К возможно только в том случае, если на данном этапе нет нужды в проведении авиационных операций ВМС.

Такое заявление Ракеш Бхадаурия сделал, отвечая на вопрос о том, могут ли самолёты корабельной авиации использоваться при выполнении операций на границах Индии с Пакистаном или Китаем.

Бхадаурия:

Все наши авиационные мощности должны быть едины. Для выполнения конкретной цели это очень важно. Если потребуется выполнение боевой задачи над пустыней – МиГ-29К будут летать над пустыней.

МиГ-29К – палубный истребитель, который используется Индией. Истребитель был модернизирован, получив современное БРЭО. На вооружении Индии на данный момент находятся 45 истребителей такого типа, включая МиГ-29КУБ.

Ранее "Военное обозрение" сообщало, что буквы RB, появившиеся в хвостовой части французских истребителей Rafale, подготовленных к отправке в Индию, являются инициалами индийского главкома ВВС Ракеша Бхадаурии.