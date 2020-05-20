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Известия.ru

В Красноярском крае военные развернули госпиталь для борьбы с COVID-19

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Мельников

Полевой мобильный госпиталь, предназначенный для лечения больных коронавирусом, развернули военнослужащие Центрального военного округа в поселке Еруда в Красноярском крае. Об этом во вторник, 19 мая, сообщили в Минобороны России.

«Многопрофильный мобильный госпиталь рассчитан на 100 коек, оборудован отделением анестезиологии и реанимации, инфекционным отделением, лабораторией. В оснащении имеются четыре аппарата ИВЛ, рентген-аппарат, (аппарат) УЗИ», — отметил заместитель командующего войсками округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Алексей Лемякин.

В соответствии с поручением президента России Владимира Путина сводный отряд Минобороны России будет оказывать помощь для предотвращения вспышки COVID-19 на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Всего для этого привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники.

В понедельник, 18 мая, министерство сообщило, что в Красноярск будут переброшены личный состав и специальная военная техника 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения для борьбы с COVID-19. Военные будут доставлены самолетами Ил-76 из Подмосковья, а также из Югры и села Топчиха Алтайского края железной дорогой. Через реку Енисей организуют паромную переправу.

В начале мая на золотодобывающем предприятии Олимпиадинский ГОК зафиксировали всплеск заболеваемости коронавирусом.

По состоянию на 18 мая, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 290 678 человек, умерли 2722 пациента, выздоровели ― 70 209.

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