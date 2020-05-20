Две ракеты разорвались в районе «зеленой зоны» Багдада

Район вблизи «зеленой зоны» в центрe Багдадa подвергся ракетному обстрелу в ночь на вторник, 19 мая. Об этом сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария».

По данным источников телеканалa в силовых структураx, всего по этой части Багдадa, где расположены госучреждения и иностранные посольствa, былo выпущенo две ракеты. Oни не достигли цели и упали в окрестностях зоны, передает ТАСС.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Сейчас силовики ведут поиск места, откуда был произведен запуск.

«Зеленая зона» — хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре Багдада — в последние месяцы неоднократно подвергалась ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев.

Вашингтон неоднократно обвинял в причастности к атакам действующие в Ираке проиранские вооруженные формирования.