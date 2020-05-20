Карантинная рота: в борьбе с COVID-19 поможет «медицинский спецназ»

Мобильные группы военных врачей отправят на борьбу с инфекцией в отдаленных регионах

Для борьбы с новым коронавирусом на удаленных территориях Минобороны создает специальные мобильные группы. При необходимости бригады военных медиков и подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) быстро перебросят в тот населенный пункт, где возник очаг болезни. Там они смогут оперативно развернуть полевой госпиталь и провести дезинфекцию. Для перевозки таких отрядов быстрого реагирования будут использовать самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты, поезда и даже вездеходы.

Самолетом, вертолетом, поездом

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принципиальное решение о создании мобильных подразделений уже принято, в настоящее время идет их формирование. Первая группа была готова в конце прошлой недели в Центральном военном округе. Ее основой стал медицинский отряд специального назначения. В дальнейшем аналогичные части появятся в Восточном и Южном военных округах, а также на Северном флоте. Помимо медиков в их состав войдут специалисты по санобработке войск РХБЗ, а также военнослужащие инженерно-саперных и железнодорожных подразделений.

Аэромобильные группы будут находиться в режиме постоянной готовности выдвинуться в населенный пункт, где произошла вспышка заболевания. В их распоряжение выделят самолеты военно-транспортной авиации и воинские эшелоны. В наиболее труднодоступные места специалистов и оборудование доставят на вертолетах.

Российские военные в аэропорту Чкаловский Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Подразделения быстрого реагирования оснастят всем необходимым, чтобы на месте они могли оперативно развернуть полноценный инфекционный госпиталь, а также начать спецобработку объектов инфраструктуры и жилых помещений.

Превентивные меры

Первый отряд уже приступил к работе в Красноярском крае, где на прошлой неделе зафиксировали вспышку заболеваемости коронавирусом на Олимпиадинском горнообогатительном комбинате. По данным на 18 мая, на предприятии было более 800 зараженных. Это не единственное удаленное от крупных городов место, где возникла сложная эпидемическая ситуация. Вспышка COVID-19 также случилась среди вахтовиков на строительном объекте в селе Белокаменка Мурманской области. Аналогичная ЧС сложилась на Чаяндинском месторождении в Якутии.

Формирование мобильных медицинских отрядов входит в число превентивных мер в борьбе с коронавирусом, которые сейчас предпринимает Минобороны. В рамках этой работы в 15 регионах страны уже открыто 16 центров военной медицины, которые рассчитаны на 1,6 тыс. больничных коек, сообщил военный эксперт Олег Желтоножко.

— Вакцины от вируса пока нет, и вспышка заболеваемости может произойти в любом месте, — отметил специалист. — В сложившейся ситуации важно играть на опережение. Мобильные отряды помогут в населенных пунктах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где нет больших больничных комплексов, но уже есть много заболевших. Вспышка в поселке вахтовиков-строителей в Белокаменке Мурманской области или на нефтегазовых месторождениях Якутии являются классическими примерами того, как быстро распространяется вирус. В таких местах люди живут и работают компактно. Самоизолироваться или держать социальную дистанцию здесь гораздо труднее, чем в городе. Если инфекцию подхватит один или два человека, она тут же распространится.

Дезинфекция военнослужащих, прибывших из Италии Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Чтобы остановить эпидемию и помочь уже инфицированным людям, медикам необходимо как можно быстрее попасть на место, где произошла вспышка заболевания, добавил Олег Желтоножко. Военные медики справятся с такой задачей — тем более что Минобороны сможет при необходимости их поддержать любой транспортной техникой: самолетами, вертолетами и даже вездеходами.

В сложившейся ситуации важно действовать всем вместе, подчеркнула председатель Общественного совета при Минздраве России Наталья Аксенова.

— Только совместные действия в борьбе с коронавирусной инфекцией могут принести свои плоды, — отметила эксперт. — Такой подход можно только приветствовать.

Ранее «Известия» сообщали, что в нынешнем году в каждом военном округе создаются медицинские отряды специального назначения. Это самостоятельные административные единицы, имеющие в своем хозяйстве всё необходимое для автономной работы: полевые кухни, бани, палатки для проживания, автоперевязочные и многое другое. В военное время такие подразделения должны развертываться недалеко от переднего края для приема раненных, а в мирное — помогать гражданским лицам в районах, где возникают ЧС.

С момента начала распространения нового коронавируса на территории России Минобороны стало постепенно подключать свои ресурсы для борьбы с COVID-19. Во многих регионах сейчас строят многофункциональные военные медицинские центры. Кроме того, расширен перечень лиц, которые могут обращаться в батальонные и полковые медпункты: в него вошли родственники офицеров, отставники, служащие других силовых ведомств, а в экстренных случаях — все нуждающиеся.

Также в связи с пандемией оборонное ведомство решило отправить курсантов и слушателей академий по домам досрочно, а для призывников ввело строгие профилактические меры. На призывных пунктах созданы посты контроля, где проверят состояние здоровья молодых людей. Команды призывников разделят, а контакты между ними исключат. Прибыв к месту службы, все новоявленные солдаты пройдут двухнедельный карантин.

Роман Крецул, Алексей Рамм, Богдан Степовой