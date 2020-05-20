Пентагон спешит вывести на орбиту охотников за гиперзвуковым оружием

Агентство космических разработок опубликовало в сети информацию, благодаря которой стало известно не только предварительные требования к перспективным разведывательным спутникам, но также и то, когда США запустят спутники для обнаружения гиперзвукового оружия.

Если верить документу, пишет портал Ferra.ru, вывести первые аппараты на орбиту планируется уже в 2022 финансовом году, который должен начаться уже в октябре 2021 года. При этом в первую партию войдут сразу восемь аппаратов.

Планируется, что в состав системы защиты от гиперзвукового оружия будет необходимо включить новейший тип спутников, которые смогут обнаруживать летящие в атмосфере гиперзвуковые объекты.

По словам заместителя министра обороны США в области исследований и разработок Майкла Гриффина, на данный момент у Соединенных Штатов нет в наличии подобных систем.