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Пентагон спешит вывести на орбиту охотников за гиперзвуковым оружием

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Источник изображения: vpk-news.ru

Агентство космических разработок опубликовало в сети информацию, благодаря которой стало известно не только предварительные требования к перспективным разведывательным спутникам, но также и то, когда США запустят спутники для обнаружения гиперзвукового оружия.

Если верить документу, пишет портал Ferra.ru, вывести первые аппараты на орбиту планируется уже в 2022 финансовом году, который должен начаться уже в октябре 2021 года. При этом в первую партию войдут сразу восемь аппаратов.

Планируется, что в состав системы защиты от гиперзвукового оружия будет необходимо включить новейший тип спутников, которые смогут обнаруживать летящие в атмосфере гиперзвуковые объекты. 

По словам заместителя министра обороны США в области исследований и разработок Майкла Гриффина, на данный момент у Соединенных Штатов нет в наличии подобных систем.

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США
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