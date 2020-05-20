Крадущийся «Охотник», затаившийся «Аллигатор»

Какие перспективы у российской армейской авиации

Уже в ближайшие годы Воздушно-космические силы России пополнятся новыми боевыми вертолетами. Речь идет о Ми-28НМ «Супер Ночной охотник» и Ка-52М «Супер Аллигатор». Несмотря на привычные названия и индексы, Ми-28НМ и Ка-52М не модернизированные версии уже стоящих на вооружении вертолетов, а фактически новые машины – с обновленным вооружением, пилотажным комплексом и оптико-электронными системами.

Собственно, и «простые» Ми-28Н и Ка-52 – далеко не старые машины, массово поступать на вооружение «Ночные охотники» и «Аллигаторы» начали только пять-шесть лет назад. И назвать их даже морально устаревшими нельзя. По ТТХ и боевым возможностям они как минимум не уступают своим главным конкурентам – американскому АН-64Е Apache Gurdian и европейскому Tiger. При этом «Охотники» и «Аллигаторы» прошли боевые проверку в небе Сирии, где показали себя очень хорошо.

Российские ВКС – это единственные военно-воздушные силы в мире, на вооружении которых стоят сразу три типа ударных вертолетов – Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35М. Также в авиапарке армейской авиации и Военно-морского флота числятся несколько десятков более старых Ми-24П/ВП. Получается, что с поступлением на вооружение Ми-28НМ и Ка-52М российские ВКС станут операторами сразу шести типов боевых винтокрылых машин.

Поэтому достаточно интересно разобраться, какие дополнительные возможности получат новые машины, а также предположить, как будут в перспективе выглядеть армейская авиация.

И шарик сверху

Принятие на вооружение и договоренность о закупках Ми-28НМ созрели достаточно быстро – от начала первых полетов в 2016 году до проверки в небе Сирии и заключения контракта прошло около четырех лет. При этом решение о закупках новейшего вертолета принял лично президент России Владимир Путин. Согласно документу, подписанному в прошлом году российским оборонным ведомством и корпорацией «Ростех», ВКС России получат 98 «Супер Ночных охотников».

“ Дальнобойные противотанковые ракетные комплексы «Гермес» прошли проверку именно на Ка-52К, которые действовали с борта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в 2017 году во время боевого похода в Сирию ”

Для сравнения: его предшественник Ми-28 прошел сложный путь длиной в два десятка лет. С конца 80-х годов «двадцать восьмой» успел проиграть конкурс Ка-50, претерпеть несколько модификаций, пройти повторные испытания. В 2009-м Ми-28 с индексом «Н» (ночной) был принят на вооружение, но фактически его массовые поставки начались только в 2013–2014 годах.

Что же известно о новой боевой машине Ми-28НМ? Внешне «Супер Ночной охотник» достаточно сильно отличается от своего предшественника. Серьезные изменения претерпела носовая часть вертолета. В частности, там появилась новая оптико-электронная система. Также модернизации подверглись системы управления вооружением. Летчик-оператор Ми-28НМ получил более просторную кабину.

Над втулкой главного ротора у новейшего вертолета наконец появился характерный «шарик» – место размещения радара. Такой вариант расположения РЛС неоднократно демонстрировался на линейке Ми-28 – Ми-28Н. Более того, военно-воздушные силы Ирака закупили серию экспортных «двадцать восьмых» именно с надвтулочными радиолокаторами. Но вот строевые «Ночные охотники» российской армейской авиации такой важный инструмент не получили. И в небе Сирии российские Ми-28 работали без радарного «шарика».

Официально Минобороны и Ростех не сообщали, какой именно РЛС будет оснащен Ми-28НМ, но скорее всего речь идет о семействе радаров «Арбалет». Такие РЛС уже прочно вошли в состав бортового оборудования Ка-52 «Аллигатор».

Не исключено, что радар Ми-28НМ выполнен съемным. Как показывает опыт локальных войн и военных конфликтов, РЛС на вертолетах мало применимы для борьбы с нерегулярными формированиями, у коих нет бронетехники и современных средств противовоздушной обороны. А значит, ударным вертолетам нет необходимости прятаться за складками местности и «выглядывать» с помощью радара. Американские и английские военные снимали РЛС со своих АН-64 в Ираке и Афганистане. Также поступают и ВВС Ирака. На видео боевой работы иракских Ми-28 хорошо видно, что над их втулками нет «шариков».

Фюзеляж Ми-28НМ увеличился в размерах, вертолет приобрел характерное «брюшко». Такое увеличение размеров связано с установкой на вертолете нового двигателя ВК-2500П. Дополнительный объем в фюзеляже ушел на увеличенные запасы топлива, а также на дополнительное бронирование.

Пилоты «Супер Ночных Охотников» получат специальные летные шлемы с элементами дополненной реальности. На прозрачном щитке шлема отображаются основные параметры полета (угол тангажа, скорость, высота, курс и положение компаса), сведения об оружии (тип авиационного средства поражения, его остаток, прицельная марка), тактическая обстановка (положение своих войск, войск противника, выбранная цель). Также шлем отслеживает положение головы пилота и выполняет прицельную функцию.

Не стоит считать, что шлемы с дополненной реальностью – это российское ноу-хау. Такие системы уже используются пилотами европейских ударных Tiger, транспортных NH-90, а также итальянских А-129 Mangust. А вот пилоты армии США до сих пор продолжают летать на АН-64Е со старыми летными шлемами, в которых информация выводится на маленький перископ, смонтированный перед правым глазом. Такое размещение доставляет сильное физиологическое неудобство пилотам и часто приводит к головным болям.

У «Супер Ночного охотника» серьезно изменился и арсенал. В частности, в состав его вооружения вошли дальнобойные ракеты «Гермес», способные поражать цели на расстоянии в несколько десятков километров. По одной из версий, именно интеграция «Гермеса» в состав вооружения заставила радикально переделать носовую часть Ми-28НМ.

Также ожидается, что «Супер Ночной охотник» сможет эффективно бороться с воздушными целями, поскольку в его арсенал войдут не только переносные зенитные ракетные комплексы «Игла»-«Верба». Речь идет о полноценных авиационных ракетах «воздух-воздух» ближнего радиуса действия Р-74. Новинка позволяет поражать даже высокоманевренные цели. Также она оснащена мультиспектральной головкой самонаведения, а значит, ей не мешают тепловые и лазерные помехи

Сочетание радара, Р-74, шлемов с дополненной реальностью, а также современной оптико-электронной системы должно превратить Ми-28НМ в очень опасного воздушного противника. Но есть и подводные камни. Как показывает опыт мирового вертолетостроения, внедрить авиационные ракеты «воздух-воздух» удалось только на американском АН-1Z (они летают с AIM-9). Старты таких АСП приводят к серьезной нагрузке на фюзеляж, а также к помпажу двигателей. Поэтому не факт, что Ми-28НМ все-таки станет носителем Р-74.

Увидел – убил

В отличие от Ми-28НМ начало работ по Ка-52М «Супер Аллигатор» не так афишировалось руководством военного ведомства и вертолетостроителями. Известно, что работа по новой машине выполняется в рамках опытно-конструкторской работы «Авангард». Как и в случае с «Супер Ночным охотником», поводом для открытия ОКР послужил опыт боевого применения вертолетов в Сирии.

Впервые о том, что новая винтокрылая машина появится «в железе», стало известно летом прошлого года. На форуме «Армия-2019» заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщал, что контракт на Ка-52М будет заключен уже в следующем году. Пока документ еще не завизирован, но скорее всего он будет подписан в рамках предстоящего форума «Армия».

Главным направлением работ по «Супер Аллигатору» стало усиление его бронирования, а также увеличение возможностей бортовых оптико-электронных и прицельных систем. Последние должны уверенно обнаруживать и отслеживать цели на расстоянии в несколько десятков километров. В настоящее время самая продвинутая оптика позволяет это делать на дальности не более десяти километров.

Если сравнивать «простые» Ка-52 и Ми-28Н, то последний всегда отличался более высокой живучестью. «Ночной охотник» с первых эскизов разрабатывался вокруг бронекорпуса, фактически это «летающий танк». «Пятьдесят второй» такими возможностями не обладает, хотя в его конструкции присутствуют элементы бронезащиты, которая на Ка-52М будет увеличена. При этом авиаконструкторы предполагают использовать новые композитные материалы. Работы по исследованию и созданию новой композитной брони для «Супер Аллигатора» были объявлены еще в 2018 году.

Скорее всего состав вооружения Ка-52М будет идентичным Ми-28НМ. Но уже известно, что дальнобойные противотанковые ракетные комплексы «Гермес» прошли проверку именно на Ка-52. Эти ракеты вошли в арсенал палубных Ка-52К, которые действовали с борта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в 2017 году во время боевого похода в Сирию.

Лучшее – в резерв

Итак, Ка-52М и Ми-28НМ получат новое вооружение и оснащение, но при этом их возможности во многом будут идентичны. Также нельзя забывать о парке уже имеющихся Ми-28Н и Ка-52. Какие же задачи будут решать новые машины и как они интегрируются в парк российской армейской авиации?

Идеологически линейки Ми-28 и Ка-52 серьезно различаются. «Двадцать восьмой» действует непосредственно над полем боя, тогда как Ка-52 – разведывательно-боевой вертолет, и именно так он называется во всех официальных документах. Его задача – находить противника на большом расстоянии, после чего поражать цели самостоятельно, наводить артиллерию или боевые самолеты.

Если посмотреть на опыт применения Ми-28Н и Ка-52 в Сирии, то именно так они и действовали. «Двадцать восьмые» в плотном контакте с сирийскими войсками поражали пушечным и ракетным огнем позиции боевиков. При этом даже управляемые ракеты экипажи «Охотников» наводили и пускали непосредственно над полем боя. Ми-28 становились в круг и методически отрабатывали цели, поддерживая действия сирийцев.

Ка-52 вели преимущественно ночную охоту. С большой дальности выявляли танки, бронемашины, позиции противника и уничтожали управляемым оружием. Однако есть пара видеороликов, где «Аллигаторы» утюжат позиции ИГ неуправляемыми ракетами. Но это исключение, которое подтверждает правило. Никаких «штурмовых кругов» над полем боя – ударил и тут же ушел.

Также Ка-52 хорошо показали себя во время второго штурма Пальмиры. Действуя ночью с помощью радаров и оптических систем, «Аллигаторы» выявляли позиции ИГ. После этого в режиме реального времени передавали координаты штурмовикам Су-25. За несколько суток оборонительные позиции боевиков были уничтожены.

Ка-52М и Ми-28НМ скорее всего станут своеобразным резервом. Судя по параметрам контракта на «Супер Ночной охотник», количества этих вертолетов хватит, чтобы укомплектовать бригады армейской авиации. Каждая такая воинская часть – это ударный резерв командующего военным округом. Применяют их для комплексного усиления сухопутных и морских группировок. В то же время следует ожидать, что «простые» Ка-52 и Ми-28Н станут основными рабочими машины вертолетных полков.

По мере продвижения серии «Супер Ночных охотников» и «Супер Аллигаторов» новые вертолеты вытеснят оставшиеся Ми-24В/ВП. Ми-35М останутся в арсенале армейской авиации, их задачей станет поддержка подразделений сил специальных операций и специального назначения. Уже сейчас ведется унификация обычных Ми-28Н и Ка-52 с их более современными версиями. Поэтому можно ожидать, что через пять лет ситуация стабилизируется и в арсенале ВКС России останутся только максимально унифицированные вертолеты семейства Ми-28Н-НМ и Ка-52-М.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 18 (831) за 19 мая 2020 года