Созидание вместо спекуляций

Коронавирусный кризис победит только индустриализация 2.0

Мы на пороге мирового кризиса, однако если в целом мировую экономику ожидает падение на два-три процента, то экономику России – на 20–30 процентов, в лучшем случае на 10, в то время как некоторые страны рассчитывают даже на экономический рост. А можно ли действительно избежать падения? Можно.

Теорию развития общества никто не отменял

Почему рухнул Советский Союз? Вовсе не от злокозненных действий Горбачева, Ельцина и младореформаторов, хотя они и были главными действующими лицами. А потому, что коммунисты-догматики так и не смогли дать теоретически верное решение вопроса о собственности. Недаром же Сталин незадолго до своей смерти сказал: «Без теории нам смерть, смерть, смерть!». Но неолибералам, которые пришли к власти, вообще не нужна была какая-либо теория для того, чтобы просто присвоить общенародное достояние. Они добились поставленной цели – 94,4 процента всех активов в РФ находятся в частной собственности, вот только страна до сих пор не может достичь уровня производства 1990 года.

Однако теория, на которую можно опереться в борьбе с грядущим кризисом и не допустить разрушительных последствий, есть. Это так называемый третий путь. Почему третий? Первый, который ведет в тупик деградации, – это капитализм. Второй – социализм – ведет к застою в развитии и возврату к капитализму. А третий есть путь построения общества социальной справедливости, в котором найдется место всем социальным группам, общественникам и индивидуалам, государственникам и частникам. Только идя по этому пути развития, можно избавиться от кризисов, поскольку он обеспечивает оптимальное сочетание всех экономических укладов, определяемых характером собственности на средства производства: общегосударственная собственность на предприятия по выпуску средств производства, на землю, недра и инфраструктуру и частная собственность – производство предметов потребления.

“ Если в 30-е годы с помощью американских инженеров и поставок из США была проведена индустриализация, то точно так же сейчас фирмы развитых стран будут рады перенести производство станков и приборов в Россию ”

Переход на третий путь развития не одномоментный процесс, он может растянуться на десятки лет, но чтобы не скатиться в пучину назревающего мирового кризиса, нужно уже в этом году вставать на рельсы иного развития. Для этого надо прежде всего отказаться от принципа «Меньше государства!». Кто, как не частник, стал громче всех требовать защитить его от проблем, вызванных пандемией COVID-19? Почему мы не слышим, как долларовые миллиардеры и миллионеры взялись производить маски, аппараты ИВЛ, наращивать выпуск медикаментов и строить больницы? Оказывается, они тоже ждут помощи от государства. А вот им-то как раз не стоит помогать – владельцы крупного бизнеса будут стараться выделяемые деньги перенаправить в свой карман, отчего падение экономики будет только усиливаться.

Как следует действовать правительству? Опираться на основные положения третьего пути развития. А это прежде всего обеспечение полной занятости – иждивенцы в этом обществе только дети и пенсионеры, а все остальные работают, безработных нет. Следовательно, в кризисных условиях все внимание должно быть обращено не на раздачу денег, а на обеспечение занятости. Предоставление работы – вот главный принцип, главный лозунг борьбы с кризисом, ибо только работающий человек создает ВВП. И не дает ему падать. А что для это надо делать?

Прежде всего составить список товаров, поставляемых по импорту, и создать план по импортозамещению – отдельно для средств производства и для предметов потребления. Затем выбрать из них товары, которые можно производить самим на сохранившихся производствах. Следом издать список по товарам, которые мы ранее производили, но прежние предприятия либо закрылись, либо сменили профиль, как, например, заводы текстильного машиностроения, и принимать решения о строительстве новых заводов и фабрик. Если мы можем с нуля возводить за две-три недели больницы, то пора таким же образом строить заводы, чтобы восстановить до уровня 1990 года производство металлорежущих станков, станков с ЧПУ, приборов, электротехники, турбин, моторов, подшипников, кузнечного оборудования, грузоподъемных машин и механизмов, дорожной техники и многого другого. Россия – страна большая, при этом транспортная доступность многих населенных пунктов чрезвычайно низкая: своего производства гражданской авиатехники, если соотнести с потребностями в ней, практически нет, требуется обновление парка речных и морских теплоходов каботажного плавания, автобусный парк средней и малой вместимости почти весь импортный. А это означает одно – надо строить заводы, чтобы все это производить самим. Естественно, без покровительственных таможенных тарифов здесь не обойтись: приобретение оборудования для их оснащения должно иметь нулевые и отрицательные пошлины, а поставки товаров потребления, которые мы сами можем производить, облагаться заградительными пошлинами. Необходимо вводить и поощрительные стимулы для экспортеров: хотите поставлять товары в Россию – стройте у нас заводы и фабрики, иначе мы ваши товары покупать перестанем.

Одновременно с этим, а может, с опережением создавать государственные НИИ и ОКБ соответствующего профиля. Сейчас, кстати, складывается очень благоприятная ситуация для этого – развитые страны ожидают стагнация и безработица, они будут рады любым рынкам сбыта. Если в 30-е годы с помощью американских инженеров и поставок из США была проведена индустриализация, то точно так же сейчас фирмы развитых стран будут рады перенести производство станков и приборов в Россию. А не согласятся – надо воспользоваться опытом Китая, который особо не заморачивался вопросами интеллектуальной собственности, а просто копировал образцы их техники и приборов. Нефть, газ, уголь и лес – наши основные экспортные товары, но мало собственных НПЗ и химических заводов, не хватает мощностей для переработки леса, а три четверти населенных пунктов страны не газифицированы. Значит, надо строить новые НПЗ и возрождать леспромхозы, чтобы экспортировать не сырую нефть и кругляк, а продукты нефтехимии и пиловочник, переключиться со строительства «потоков» на газификацию сел и малых городов.

Есть резервы для увеличения производства и продуктов сельского хозяйства. Многие села и деревни опустели, но где-то жители еще есть, но нет работы. А как им дать работу, если земли не стало, нет и техники для ее обработки, помещений и пастбищ для скота? Здесь необходимо поставить местным органам власти задачу обеспечить всех трудоспособных землей, возможностью построить помещения для скота, выделить бесплатно крестьянским хозяйствам и просто сельским жителям на селе молодняк (поросят, ягнят, бычков, цыплят), комбикорма, семена, технику (в аренду или лизинг) и стройматериалы исходя из представленных бизнес-планов или кредиты с нулевой ставкой на три – пять – семь лет с освобождением от всех налогов (НДС, НДФЛ, имущественного и транспортного) на три – пять лет. Поскольку пахотные земли скупили агрохолдинги, обязать их передать те земли, которые находятся вокруг сел и деревень, в бесплатное пользование фермерским хозяйствам. То есть этими мерами будет решаться проблема не только предотвращения падения производства сельхозпродуктов, но и обеспечения продовольственной безопасности страны и здоровья населения. Одновременно с этим также необходимо развивать кооперацию, субсидировать строительство ремонтных мастерских по типу МТС, приемных пунктов молока, малых предприятий по переработке продукции сельского хозяйства, построить ко всем селам дороги с твердым покрытием, чтобы обеспечить надежную транспортную связь с городом.

Изменить систему управления экономикой

А кто должен руководить этим? Таких структур, которые были ответственны за это в СССР, в нынешней России просто нет. Следовательно, надо восстановить такие министерства, как Минстанкопром, Минавиапром, Минлеспром, Минлегпром, Минлегпищемаш, Минмедпром, Минрадиопром, Минсредмаш и так далее. Но в Положении о каждом министерстве надо записать, что они управляют вверенной отраслью, а не «формируют политику». Где взять кадры на это? Во-первых, за счет работников аппарата существующих министерств, численность которых сильно раздута. Во-вторых, есть более тысячи конкурсантов проекта «Лидеры России» – вот им и надо поручить создать производство с нуля, а не готовить из них политиков. Найдутся кадры и для новых фабрик и заводов, ведь большинство инженеров, оканчивающих технические вузы в последние два десятилетия, вынуждены работать не по специальности: небольшая переподготовка, достойная зарплата и новые предприятия начнут работать. Изготовление средств производства останется в собственности государства и будет управляться соответствующими министерствами, а новые предприятия для выпуска товаров народного потребления и продуктов питания затем могут быть приватизированы их коллективами.

Что касается высвобождаемых работников с закрывающихся малых и средних предприятий в городах, также не следует торопиться ставить их на денежное довольствие, пусть зарабатывают деньги сами на общественных работах по благоустройству и на строительстве, обслуживании инфраструктуры и городских коммуникаций. И разумеется, работают на строительстве дорог – там всегда нехватка рабочей силы. Президент страны дал верную установку, что жилищное строительство представляет собой драйвер роста экономики за счет мультипликационного вовлечения в производственный процесс других предприятий стройиндустрии. Однако стройматериалы, металл, покрытия, строительная техника, а также материалы и инструменты для проведения ремонта, мебель и бытовая техника, необходимая новоселам-ипотечникам, на 90 процентов импортные или производятся на импортном оборудовании. Можно, конечно, простимулировать ипотеку субсидированием ставки, но пользы от этого будет немного, если одновременно не ставить более грандиозные задачи: строительство заводов для производства оборудования для стройиндустрии, отечественных отделочных материалов, инструментов и бытовой техники.

Откуда взять деньги на индустриализацию 2.0

Они у России есть в таком количестве, что другим странам и не снилось. Их даже сверхдостаточно для полного технического перевооружения производства – средства ФНБ составляют 12,8 триллиона рублей плюс те средства ЗВР, которые в 2,7 раза превышают их сумму по критерию Редди, – 25,4 триллиона рублей (в пересчете на курс доллара 21.04.2020). А кроме того, на счетах офшорных компаний, по словам академика Глазьева, один триллион долларов, которому пора возвращаться на родину. А как надо тратить средства резервных фондов? Судя по заявлениям руководителей Минфина, они собираются действовать как тот капитан корабля, который полученную пробоину решил заделать наполовину, чтобы сэкономить. А руководство ЦБ и вовсе не намерено тратить ЗВР ни на какую поддержку экономики, используя эти средства для игр на бирже на радость финансовым спекулянтам, большая часть которых не являются резидентами страны. Деньги надо тратить до того, как на корабле по имени «Россия» начнутся голодные бунты, а для затыкания дыр и пробоин в экономике лучше индустриализации, которая дает рабочие места, еще ничего не придумано.

Но и те скудные средства, которые уже стали идти из бюджета и ФНБ на поддержку потребительского спроса, могут не дойти до нуждающихся в них, как это случилось в кризис 2008 года. Если тогда падение производства составило 7,8 процента, то в условиях нового, куда более масштабного кризиса экономика вообще может не выдержать аналогичных действий денежных властей. Когда в цепочке платежей бюджетные деньги проходят через коммерческие банки, то частный интерес будет решающим, спасать они будут в первую очередь себя. Следовательно, все деньги на адресную помощь и тем более на индустриализацию следует направлять только через операционные кассы казначейства, которых сейчас нет, хотя их давно пора было открыть с тем, чтобы каждый рубль бюджетных средств по всей цепочке платежей проходил только через эти операционные кассы, что исключит коррупционные сделки и откаты. Этому предложению уже пять лет, но из правительства мы в ответ получаем только невразумительные отписки.

Не менее важно обеспечить устойчивость финансовой системы, для чего необходимо в первую очередь устранить влияние биржевых спекуляций на курс рубля и перейти на установление дискретного курса рубля, то есть курс должен определяться выгодностью торговых операций по каждой товарной группе на длительный период, а не «официально» плавающим курсом ЦБ, устанавливаемым в результате торгов на бирже. А трансграничное движение капиталов должно быть, как предложил Сергей Глазьев, построено по «системе ниппель»: к нам без всяких препятствий, а от нас с обоснованием законности, уплатой налогов и полным запретом переводов в офшорные юрисдикции. И вся валютная выручка от реализации экспортных товаров должна репатриироваться, не оставаясь за рубежом на счетах иностранных банков. Что же касается организации торгов на бирже, необходимо восстановить их прежнее предназначение – рыночного регулятора цен без применения роботов и спекулятивных атак иностранными хеджфондами, ограничить использование деривативов и спекулятивную продажу акций, например, годичным владением после приобретения.

Евгений Скобликов, президент Фонда финансовых инициатив, кандидат экономических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 18 (831) за 19 мая 2020 года