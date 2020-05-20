Дронологика малой войны

Политику мягкой силы Израиль реализует посредством беспилотников

Государство Израиль отметило 72-й день своего рождения и отдало долг памяти павшим в нескольких войнах за независимость 23 816 солдатам и 3153 мирным жителям, погибшим в результате терактов. Небольшая, даже крохотная по размерам страна смогла выстоять в противостоянии с соседними арабскими странами благодаря высокому моральному духу и мощной, хорошо вооруженной армии.

Армия всегда была и остается для израильтян на самом высоком месте в рейтинге государственных институтов. Армии уделяется особое внимание со стороны правительства, для ее оснащения новейшими видами вооружений не жалеют средств. Обладая сравнительно небольшой регулярной армией, Израиль делает упор на качественное превосходство над потенциальным противником, видя в этом залог победы.

Естественно, повседневная подготовка и жизнедеятельность Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) скрыты под покровом секретности. Тем не менее в силу, мягко говоря, неспокойной обстановки на Ближнем Востоке можно видеть или предвосхитить появление новых боевых средств и технологий на сцене театра военных действий будущего. Собственно, будущее уже наступило.

Дроны-камикадзе, дроны-целеуказатели, дроны-разведчики, дроны-убийцы, дроны-шпионы – несть числа этим изобретениям пытливого ума человеческого. Дроны используют и в боевых операциях, и для контроля повседневной жизни мирных граждан. «Многостаночники»-трудяги, они становятся незаменимыми помощниками человека, брендом научно-технического прогресса. Тем не менее наибольшее внимание дроны по-прежнему привлекают в своей главной ипостаси – в качестве ударного беспилотного носителя оружия и разведчика-нелегала.

“ Оператор получает полный контроль над вражеским беспилотником, а затем приземляет его для последующего опознавания и анализа особенностей конструкции и боевых возможностей аппарата ”

Одним из государств, находящихся на переднем крае в области разработок новых технологических решений и практического применения дронов как для защиты, так и для нападения, без сомнений, может быть назван Израиль. И потому его опыт важен в качестве пособия для ведения активных боевых действий в современных условиях, не прибегая к классической войне как таковой.

Последняя атака Израиля на некий автомобиль на границе Сирии с Ливаном 15 апреля является ярким примером применения на практике «доктрины сдерживания» – держать на прицеле боевиков организации «Хезболла», которая отнесена в разряд террористических Израилем, США и некоторыми странами Европы. Известно, что граница между двумя названными государствами была закрыта вследствие пандемии коронавируса, возможно, поэтому миссия, замаскированная под гражданский автомобиль, и привлекла внимание израильских военных.

Израиль по обыкновению не комментирует инциденты такого рода, время от времени происходящие по ту сторону от своих границ, хотя направление главного удара прозрачно: нанести ущерб иранским интересам, не дать закрепиться проиранским шиитским формированиям вблизи своих границ, не позволить создать в сопредельных государствах объекты, несущие стратегическую угрозу для страны. Линии поведения «оборона через нападение» Израиль придерживается многие годы, что позволяет ему сохранять в свою пользу баланс сил на Ближнем Востоке и предотвратить перерастание мелких стычек в конфликт регионального масштаба с непредсказуемыми последствиями. Превентивные атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БЛА) являются частью стратегии Израиля в Ливане и Сирии: тактика сдерживания через неминуемое возмездие. В то же время это накопление боевого опыта и демонстрация силы ЦАХАЛ.

Другой пример. 12 апреля израильские самолеты выпустили восемь ракет по объектам неподалеку от ливанского города Шебаа. Перед этим наблюдатели отметили активность БЛА над Бейрутом и его южными пригородами. Разведывательные миссии Израиля в Ливане, опирающиеся в том числе на местные источники информации (коллаборационистов) и на рейды беспилотников, позволяют выявлять ресурсы противника и его слабые места, которые могут быть использованы в будущем конфликте, о неизбежности которого неоднократно высказывалось командование ЦАХАЛ. Израиль обозначил две красные линии, пересечение которых он обязался не допустить ни в коем случае: производство и размещение высокоточного оружия в Ливане и проиранская военная инфраструктура в любом виде и качестве в Сирии.

Старт БЛА Harop. Фото: google.com

Старт БЛА Harop. Фото: google.comСамая обсуждаемая атака дронов произошла в августе прошлого года, когда израильский беспилотник упал в южном пригороде Бейрута – Дахие, оплоте «Хезболлы». Примерно в тот же час там взорвался второй беспилотник, упавший в районе медиацентра «Хезболлы», нанеся тому материальный ущерб. Зачем? Почему? Было много спекуляций на этот счет, однако ясности дискуссия в СМИ не добавила. Тем не менее факт остается фактом: дроны в состоянии нанести серьезный урон объектам «Хезболлы». Многие комментаторы склонны рассматривать в этой связи атаки израильских дронов как средство психологического давления на «Хезболлу», а через нее и на руководство КСИР, стоящее за ней. Как бы то ни было, беспилотники – эффективный и что важно подчеркнуть – дешевый бесконтактный вариант устрашения противника без риска вызвать пожар большой войны.

Все верно, но может возникнуть вопрос: противник ведь тоже не лыком шит? Потому израильские фирмы разрабатывают технологии перехвата управления вражескими дронами для предотвращения атак и сбора информации о беспилотных летательных аппаратах иностранного производства. Суть идеи проста: оператор получает полный конт-

роль над вражеским беспилотником, а затем приземляет его для последующего опознавания и анализа особенностей конструкции и боевых возможностей аппарата.

«Система, которую мы разработали, может обнаруживать вражеские дроны на дальности до 3,5 километра и одновременно контролировать около 200 дронов», – заявляет Асаф Лейбовиц, менеджер компании Skylock, занимающейся разработкой технологий антидронов. В ее рекламном проспекте говорится: «Поскольку беспилотники становятся быстрее, меньше, дешевле и смертоноснее, с возможностью увеличения полезной нагрузки до нескольких тонн, возникла необходимость в контрмерах для противодействия угрозам. Команда Skylock понимает, что технология беспилотных летательных аппаратов постоянно развивается, создавая новые и более существенные проблемы, такие как атака роем с использованием предварительно запрограммированных дронов. В связи с растущим спросом на контрмеры Skylock разработал гибкое, многоуровневое решение для борьбы с беспилотниками, которое удовлетворяет тактические требования заказчика, защиты любого объекта – от аэропортов и критически важных инфраструктур до правительственных штаб-квартир».

Сообщение это цитировалось израильскими СМИ спустя несколько дней после серии нападений, связанных с беспилотниками, в соседних арабских странах, в которых обвинялся Израиль. В Армии обороны Израиля, как и ранее, отказались от комментариев.

Согласно данным Skylock в ходе испытаний разработанная фирмой программа продемонстрировала возможность разрыва связи между дроном и внешним оператором, чтобы затем перехватить дистанционное управление и посадить его в заданном районе для обезвреживания, проверки и анализа.

СМИ сообщают, что и другие израильские компании занимаются аналогичными проектами. Компания Rafael Advanced Defense Systems Ltd, входящая в четверку ведущих экспортеров вооружений, представила свою разработку Drone Dome: антидрон аналогичным образом берет под контроль потенциально опасные вооруженные вражеские беспилотники и сажает их.

Та же компания Rafael в декабре прошлого года объявила об использовании лазера для стрельбы по неопознанным беспилотникам в воздушном пространстве страны на расстоянии несколько километров. До этого прошли испытания лазерной пушки на юге Израиля, и система уже поступила на боевое дежурство, войдя в многоуровневую систему ПВО страны наряду с противоракетными комплексами «Праща Давида», «Стрела» и в интеграции с «Железным куполом».

Лазерная система перехвата целей фирмы Rafael вышла на рынок вооружений через два года с начала получения тактико-технического задания Министерства обороны. Среди ее плюсов: она может использоваться для перехвата минометных снарядов, реактивных снарядов типа «Касам» и «Град» дальностью до 40 километров, противотанковых ракет (включая современные, типа «Корнет») и малых БЛА.

Известные события с атакой эскадрильи дронов неизвестного происхождения (предположительно иранского производства) на нефтяные объекты Aramco в Саудовской Аравии в сентябре прошлого года лишний раз доказывают важность и актуальность появления лазерных систем перехвата типа Drone Dome, повышающих эффективность и расширяющих оперативные возможности армии на настоящем или будущем поле боя, включая идентификацию, нейтрализацию и перехват беспилотников, управляемых противником. К этому можно добавить, что базовая технология этого оружия доступна и дешева: это подтверждается успешными атаками йеменских боевиков-хуситов на военные базы Саудовской Аравии с нанесением тем значительного материального ущерба.

От редакции

Интересно, а где наши ударные БЛА? Где сообщения о том, что с их помощью уничтожены одиозные главари украинских националистов, отвечающие за варварские обстрелы Донбасса? Или виновники массового убийства в Одессе? Почему мы не слышим о том, что русские дроны успешно охотятся на полевых командиров в Сирии? Хотя отечественные разработки такого оружия есть. Только скаредное и узколобое государство не может их использовать.

Валерий Рубин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 18 (831) за 19 мая 2020 года