Засветились на радаре: ВКС получат новую технику для обнаружения ракет

Самолеты А-50 усовершенствуют с учётом опыта боевой операции в Сирии

Российские Воздушно-космические силы в следующем году получат два уникальных «летающих радара». Такое прозвище в войсках получили самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Машины этого типа уже отлично зарекомендовали себя в Сирии, но для отечественной армии в их оборудование внесут изменения: будет обновлен радиолокатор, а также системы управления и связи. По мнению экспертов, в итоге техника станет особенно эффективна для отслеживания крылатых ракет и управления истребителями.

600 млн на каждого

Два модернизированных «летающих радара» А-50У поступят в ВКС России до конца 2021 года, рассказали «Известиям» источники в военно-промышленном комплексе. Возможности этих самолетов существенно возрастут по сравнению с их предшественниками — инженеры учли боевой опыт, полученный в Сирии.

Модернизацию самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения (ДРЛО) проведут на «Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г.М. Бериева». Стоимость работ по каждому из них составит более 600 млн рублей. Как следует из спецификации (имеется в распоряжении «Известий»), основное внимание будет уделено радарной части.

А-50У может продолжительное время работать в воздухе, не заходя в зону ответственности ПВО противника, рассказал «Известиям» бывший заместитель главкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

— В ходе модернизации должна быть усилена устойчивость машины к помехам, которые выставляют станции РЭБ, и увеличено количество отслеживаемых воздушных объектов противника, — считает эксперт. — Самолеты ДРЛО особенно эффективны при взаимодействии с истребителями МиГ-31. Как правило, А-50 взаимодействует с полком таких перехватчиков, что позволяет быстро «закрывать» для противника большие районы. Важно, что его радары раньше и эффективнее, чем наземные, засекают крылатые ракеты противника — они хорошо видны сверху на фоне земли и не могут при полете спрятаться за складками местности.

Обнаружив врага, А-50У в режиме реального времени раздает цели как самолетам, так и наземным средствам ПВО. МиГ-31, которые часто взаимодействуют с этими воздушными радарами, были специально разработаны для отражения атак крылатых ракет, а также тактических бомбардировщиков США, которые их несут, подчеркнул Айтеч Бижев.

В небе Сирии

Самолет ДРЛО — это летающий командный пункт и мощный радар, обеспечивающий обнаружение и указание целей, пояснил бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

— С борта А-50У можно командовать отражением любой воздушной атаки, — заявил специалист «Известиям». — Машина обеспечивает дальность обнаружения на большем расстоянии, чем наземные РЛС, и позволяет вовремя среагировать на угрозу. Операторы, находящиеся в салоне, следят за воздушной обстановкой и в режиме реального времени передают информацию на наземные командные пункты, а также истребителям-перехватчикам.

То, что при модернизации радара учтен опыт Сирии — неудивительно. В боевых условиях возможности техники проверяются лучше всего, отметил эксперт.

Начиная с апреля 2017 года на авиабазе Хмеймим постоянно находятся один или два самолёта ДРЛО. 14 апреля 2018 года военная коалиция США, Франции и Великобритании атаковала крылатыми ракетами сразу три объекта в Сирии. Российское Минобороны отследило эти удары, задействовав А-50У.

Спустя несколько часов после атаки военное ведомство РФ на брифинге назвало количество ракет, которые запустили с разных направлений самолёты, корабли и подводные лодки противника. Позже Пентагон подтвердил данные по количеству применённых боеприпасов.

Российская ПВО сумела успешно отследить пуски несмотря на то, что США впервые в истории использовали два десятка новейших ракет увеличенной дальности AGM-158B JASSM-ER. По заявлению разработчиков, они выполнены с использованием технологий stealth и малозаметны для радаров.

Заслуги А-50 в Сирии были отмечены во время парада Победы 9 мая в этом году. В небе над Хмеймимом появился самолёт ДРЛО в сопровождении двух бомбардировщиков Су-24М. Нередко «летающие радары» участвуют и в парадных пролетах над Москвой.

«Летающий радар»

В советское время в общей сложности было произведено около 30 самолётов А-50 различных модификаций. Ранее сообщалось, что Минобороны планирует модернизировать их до уровня А-50У.

После усовершенствования самолёт может обнаруживать, сопровождать и опознавать воздушные, крупные наземные и морские цели, и передавать информацию о них на командные пункты. Способен он и самостоятельно наводить истребители на воздушные объекты, а также самолеты оперативно-тактической авиации — на наземные и морские цели.

По сравнению с предшественниками у А-50У возросло количество обнаруживаемых и одновременно сопровождаемых воздушных целей. Более экономичные двигатели позволяют ему дольше дежурить в воздухе. Бомбардировщик противника он обнаруживает за 650 км, а крылатую ракету за 215 км.

Первый А-50У поступил в войска в 2011 году. С тех пор модернизацию прошли шесть летающих радаров. Параллельно в России ведётся разработка полностью нового самолёта данного класса. А-100 «Премьер» будет создан на самолётах Ил-476. Главным его отличием станет антенна с фазированной решёткой, обладающая ещё более высокими характеристиками по обнаружению и сопровождению целей, чем у А-50У.

Антон Лавров, Богдан Степовой