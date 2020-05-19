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РИА Новости

Росатом до конца мая поставит 192 аппарата ИВЛ для ФМБА

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Медицинское оснащение
Медицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" заключила договор на поставку 192 аппаратов ИВЛ для учреждений Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в городах своего присутствия, следует из данных портала госзакупок.

"Поставка аппаратов искусственной вентиляции легких для материально-технического обеспечения организаций Федерального медико-биологического агентства ("ФМБА России") в городах присутствия госкорпорации "Росатом", - звучит объект закупки.

Сумма контракта составляет 547,2 миллиона рублей.

Согласно документации, заказчик ожидает поставки 192 аппаратов ИВЛ до 30 мая 2020 года. Модель аппаратов не указана.

"Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2019 года, (не бывший в употреблении, не восстановленный), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц", - говорится в техническом задании.

Контракт был заключен 15 мая. Поставщик - ООО "Инжиниринговая компания ГЕОС", зарегистрированная в Москве.

Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил о том, что восемь работников атомной отрасли России скончались от коронавирусной инфекции за все время эпидемии. Всего, по словам Лихачева, за время эпидемии в отрасли было зафиксировано 403 случая коронавирусной инфекции. При этом "сложнейшая ситуация" с заболеваемостью сотрудников, по его словам, возникла в Сарове (Нижегородская область), но массового заражения удалось избежать. В Саров по контракту поставят 18 аппаратов ИВЛ.

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Страны
Россия
Компании
Росатом
Проекты
2020-й год
Медицина
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