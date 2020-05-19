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РИА Новости

Росгвардия закупит два рейдовых буксира для войсковой части в Керчи

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Порт в городе Керчь
Порт в городе Керчь.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Росгвардия объявила аукцион на поставку двух рейдовых буксиров для войсковой части в Керчи (Крым) до конца июня 2022 года, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 1,3 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

В документации отмечается, что закупка проходит в рамках государственного оборонного заказа.

Место поставки судов - войсковая часть 6942, город Керчь. Срок поставки – по 30 июня 2022 года.

В числе технических характеристик: суда должны быть построены под техническим наблюдением Российского Морского Регистра судоходства, дальность плавания при скорости в 10 узлов – не менее 650 миль, оснащенность системами навигации.

Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 1,3 миллиарда рублей, это средства федерального бюджета.

Заявки на участие в аукционе принимают до 3 июня, сам аукцион намечен на 5 июня.

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
Гособоронзаказ
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