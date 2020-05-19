Военный летчик прокомментировал кадры крушения самолета канадских ВВС

Крушение самолета пилотажной группы канадских ВВС сняли на видео. В эфире радио Sputnik заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов озвучил свою версию причин инцидента.

Канадский новостной ресурс NNL опубликовал видео крушения самолета пилотажной группы ВВС страны Snowbirds у города Камлупс в провинции Британская Колумбия.

На кадрах, снятых очевидцем, запечатлен совместный полет двух самолетов пилотажной группы. В какой-то момент один из них отклоняется в сторону, взмывает вверх, после чего падает.

Крушение воздушного судна произошло в воскресенье, 17 мая. В ВВС Канады сообщили, что в результате инцидента один пилот погиб, еще один тяжело ранен. Самолет упал рядом с местным аэропортом. В результате пострадал жилой дом, возникло возгорание. На месте происшествия работали пожарные, скорая помощь и полиция.

Сообщается, что пилотажная группа должна была принять участие в авиашоу для поддержки врачей, борющихся с коронавирусом.

В эфире радио Sputnik заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов прокомментировал опубликованные кадры падения самолета.

"То, что видно на короткой записи, – это был проход над взлетно-посадочной полосой после взлета и сбора пилотажной группы из двух самолетов. Этот учебный самолет CL-41 пилотируется у них группой "Снегири" (англ. Snowbirds – ред.), он типа нашего самолета Л-29, который использовался в целях учебно-тренировочной подготовки летчиков. Где-то на высоте 30 метров они начали набор – возможно, что-то у них произошло, и они начали набор незначительной высоты с обеспечением безопасности. Для роспуска, скорее всего – правый, ведущий, уходит, продолжает набор, а левый, ведомый, начинает разворот интенсивно влево и опускает нос, то есть идет со снижением. Через доли секунды оба летчика катапультируются – виден отстрел катапультного кресла. Да, была высота недостаточная для этого типа самолетов. Нужно было высоту больше, поэтому при раскрытии парашюта, отделении от кресла летчик, скорее всего, получил травмы, несовместимые с жизнью, при ударе о землю", – сказал Владимир Попов.

По его мнению, крушение может быть связано с отказом техники.

"Это связано все-таки с отказом авиационной техники и, скорее всего, с двигателем. Поскольку происходит падение тяги, и самолет разворачивался бы и продолжал бы плавное снижение, но он почему-то клюет носом – такое ощущение. Значит, именно разбалансировка прошла, был отбалансирован триммер, органы управления – с целью продолжения полета на значительной скорости. А тут скорость резко падает, соответственно, не хватает аэродинамических усилий на рулях, и самолет перешел в глубокое пикирование", – считает эксперт.