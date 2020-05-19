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РИА Новости

Комитет СФ поддержал закон о господдержке предприятий

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Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Комитет Совета Федерации по бюджету рекомендовал палате одобрить поправки в законодательство, направленные на обеспечение массового и оперативного оказания государственной гарантийной поддержки российским предприятиям в условиях пандемии коронавируса.

Сенаторы рассмотрят документ в среду.

Правительство РФ наделяется полномочиями по принятию решений о предоставлении в 2020 году государственных гарантий РФ, не предусмотренных федеральным бюджетом на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также на условиях, отличных от установленных программами госгарантий. Соответствующие поправки вносятся и в Бюджетный кодекс.

Предлагаемый порядок позволит оказывать в 2020 году гарантийную поддержку на любых условиях, не противоречащих БК РФ, без внесения соответствующих изменений в закон о федеральном бюджете.

Также Бюджетный кодекс дополняется новой статьей, предусматривающей возможность предоставления государственной гарантии РФ в пользу одного бенефициара по обязательствам нескольких российских юридических лиц.

В рамках реализации антикризисных мер поддержки указанный механизм позволит предоставить в 2020 году государственную гарантию РФ в пользу государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", осуществляющей предоставление собственных гарантий (поручительств) по обязательствам российских юридических лиц по возврату кредитов российских банков.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
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