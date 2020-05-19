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Военно-промышленный курьер

Носки как залог будущей победы

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Источник изображения: vpk-news.ru

Как известно, пара сухих носок изрядно улучшает самочувствие любого человека и повышает шансы на сохранение его или ее здоровья в порядке.

Бойцы Корпуса морской пехоты (КМП) США восемнадцать лет подряд ходят в весьма крутых носках — 82% хлопка, 13% нейлона, 3% серебра и 2% полиуретановых волокон. Они коричневого цвета и сохраняют ноги солдат от излишней сырости, отводят пот и с переменным успехом предотвращают грибковые заболевания кожи, неприятный запах, а также образование мозолей. По сравнению с предыдущей моделью, которая существовала до 2002 года, эти носки намного совершеннее, но все равно не идеальны.

За период с 2000 по 2016 годы исследование медицинской службы Минобороны США обнаружило около двухсот тысяч случаев обращений военных в медицинские подразделения в связи с проблемами ног. Из них 459 человек пришлось даже госпитализировать. Несмотря на эти негативные аспекты, старые черные носки были еще хуже.

Как пишет портал Military.com, КМП разослал производителям одежды письма с просьбой предоставить самые последние наработки в области текстильной промышленности. 

До 22 мая они должны ответить, что смогут морпехи надеть на ноги в ближайшем будущем. Как сообщают официальные представители военных, затраты на лечение солдат оказываются гораздо выше, чем закупка новых, более совершенных носков. На первых порах будут приобретены пять тысяч пар с возможными расширением заказа до двенадцати тысяч. Стоимость контракта пока не объявлена, отмечает ПМ.

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США
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Медицина
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1 комментарий
№1
19.05.2020 11:18
"Как известно, пара сухих носок изрядно..."
Не НОСОК, а НОСКОВ.
Неучи.
+3
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