Повысив температуру на Земле, предлагается переключиться на Марс

Заявление Илона Маска о возможности запуска боевых ракет на Марс для его терраформирования свидетельствует о курсе США на милитаризацию космоса, считает глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Глава SpaceX предложил «терраформировать Марс», проведя большую серию термоядерных взрывов на полюсах планеты. Взорвать Марс вряд ли удастся, но предлог для вывода в космическое пространство термоядерного оружия - очевидный. Судя по всему, США берут курс на милитаризацию космоса», - заявил Рогозин в своем Твиттере.

Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил в Твиттере, что необходимость направления 10 тыс боевых ракет на Марс для преобразования его биосферы «не является проблемой». По мнению Маска, бомбардировка ледяных шапок на полюсах планеты вызовет испарение замерзшего углекислого газа, что вызовет парниковый эффект и повысит температуру атмосферы Марса.