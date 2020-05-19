Су-57 проходят завершающую стадию испытаний

В соответствии с предложением президента России Владимира Путина на совещании по поддержке авиационной отрасли ускорить выполнение государственного оборонного заказа в части авиатехники, предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) уже в текущем году могут увеличить поставки новейшей техники.

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в 2020 году установочную партию истребителей пятого поколения Су-57 передадут Военно-космическим силам (ВКС) РФ, а в дальнейшем объемы будут существенно увеличены. По условиям Государственного контракта 3 авиационных полка должны получить 76 самолетов.

Перед поступлением на вооружение техника проходит жесткие и многочисленные испытания. Вице-премьер сообщил, что испытания Су-57 вошли в завершающую стадию.

В текущем месяце на базе летающей лаборатории Т-50 началась отработка беспилотного режима, которая проводилась в присутствии летчика, контролирующего выполнение функций истребителя. В настоящее время ведется проверка всех систем, а также режим работы двигателя пятого поколения.

По словам министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, два Су-57 прошли программу испытаний в Сирии, в течение двух суток новейшая техника успешно отработала поставленные задачи, в том числе боевые. Позднее сообщалось о прохождении подобных испытаний четырьмя самолетами.

Ранее Су-57 испытывался в роли ведущей машины в паре с тяжелым ударным беспилотником отечественной разработки С-70 «Охотник». Су-57 может быть самостоятельным ударным средством, но способен работать в группе с дроном. «Охотник» создан с применением технологий истребителя Су-57 и унифицирован в плане бортовой электроники, системы связи позволяют обмениваться данными. БПЛА, созданный по схеме «летающее крыло», расширяет радиолокационное поле Су-57. Осенью 2019 года был выполнен совместный полет, продлившийся более 30 минут. Видео испытаний опубликовано МО на YouTube.

Военное ведомство на своем сайте информировало, что летчики ВКС полностью освоили самолеты Су-57 на всех режимах полета, включая предельные режимы высот, скоростей и перегрузок. В ходе выполнения полетных заданий выполнялись одиночный и групповой пилотаж, групповая слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения. Заключительным этапом полетов стало выполнение элементов ближнего боя, в том числе с применением сверхманевренных режимов авиационного комплекса.

Су-57 будет поступать в войска в два этапа, первые самолеты будут укомплектованы двигателями четвертого поколения, а затем новейшими двигателями и силовыми установками следующего поколения. К сожалению, первая серийная машина, которая должна была быть поставлена МО в конце 2019 года, не прошла заводские испытания и в ходе контрольного полета 24 декабря прошлого года под Хабаровском потерпела крушение, пилот успел катапультироваться и остался жив. Причины произошедшего изучаются специальной комиссией.

Российский истребитель пятого поколения был создан в рамках опытно-конструкторских работ ОКБ Сухого по теме перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации ПАК ФА, опытный образец получил обозначение Т-50, что соответствовало заводскому индексу машины. В серийное производство истребитель запущен как Су-57, в СМИ говорят, что 57 – это число красоты. А по кодификации НАТО российский истребитель назван «Felon» или «преступник».

Су-57 предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей.

Почти вертикальный взлет и невероятная маневренность присущи новейшему истребителю. Впервые его, еще под кодом Т-50, поднял в воздух в 2010 году заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан. Экипаж состоит из одного человека, при облегченном управлении, по словам Богдана, к функциям пилота добавляется нагрузка оператора, которая более существенная, чем на самолетах четвертого поколения. Номенклатура вооружения Су-57 превышает более 50 видов различных средств с разными принципами наведения. Размещается оружие во внутрифюзеляжных отсеках. Самолет оснащен новейшим комплексом бортового оборудования, а также радиопоглощающим покрытием, разработанным с применением технологии малозаметности. Антенны радиолокационной станции Н036 «Белка» находятся не только в носовой части машины, но и по всей поверхности. Это дает круговой обзор на сотни километров.

Су-57 остается самым засекреченным проектом. По сведениям из открытых источников, длина истребителя Су-57 – 19,4 м, размах крала – 14 м, вес – 18,5 т. С двумя турбореактивными двигателями максимальная скорость развивается до 2600 км/час, боевая нагрузка от 1,3 до 10 т. Двигатель второго этапа - «Изделие 30» - относят к самым перспективным, создан он на базе мотора, предназначенного для МиГ-1.44. Новейший двигатель обладает увеличенной удельной тягой при экономичном расходе топлива. После установки на Су-57 более мощных турбин тягой до 19 тыс. кгс, самолет сможет поддерживать крейсерскую скорость на сверхзвуке, что является основным показателем 5 поколения.

«Изделие 30» оснащено электронно-цифровой системой управления, которая отвечает за регулирование впрыска топлива, подачу воздуха, зажигание. В некоторых информационных источниках говорится, что двигатели недостаточно замаскированы и имеют сниженную радиолокационная заметность. Но это не помешало высоко оценить уникальный российский истребитель как в нашей стране, так и за ее пределами. Французский журнал Capital назвал Су-57 «жемчужиной российской авиации».

В воздушной части Парада Победы 9 мая, которая состоялась несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку в мире и в России, четыре новейших истребителя Су-57 пролетели над Москвой.

Ирина Дронина