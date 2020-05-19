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Интерфакс-АВН

Сменилось руководство завода, производящего аппараты ИВЛ "Авента-М"

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Логотип АО "УПЗ" (урал)
Логотип АО "Уральский приборостроительный завод".
Источник изображения: http://www.wiki-prom.ru/

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Новый временный генеральный директор назначен на "Уральском приборостроительном заводе" (УПЗ), который производит аппараты ИВЛ "Авента-М", говорится в сообщении предприятия.

Согласно сообщению "УПЗ", прекращены полномочия временного генерального директора Марата Бадгутдинова.

"Временным генеральным директором назначен Морозов Александр Александрович", - уточнили "Интерфаксу" в концерне "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ)

Причин перестановок в КРЭТ не уточнили.

Между тем, Бадгутдинов проработал на данной должности 11 дней, 7 мая были прекращены полномочия предыдущего генерального директора Булата Гайнутдинова.

Согласно открытым данным, Александр Морозов занимал должность гендиректора УПЗ с 2011 по 2017 год. В 2017 году он возглавил "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт", также входящий в КРЭТ.

"Уральский приборостроительный завод" - предприятие КРЭТ, которое исполняет государственный заказ на поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы. Именно на этом заводе были произведены аппараты "Авента-М", которые загорелись в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

12 мая Росздравнадзор объявил о приостановке обращения аппаратов модели "Авента-М", произведенных с 1 апреля.

Аппараты использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая, в результате которых погибли шесть человек. Вероятной причиной пожара считают воспламенение аппаратов.

Согласно данным портала госзакупок, больница Святого Георгия в апреле заключила с УПЗ контракт на покупку 237 аппаратов ИВЛ за 441 млн рублей. Цена одного аппарата составила 1,86 млн.

Аппараты серии "Авента" выпускаются с 2012 года. По данным портала госзакупок, аппараты модели "Авента-М" закупали медучреждения ФСИН. Аппараты предыдущей модели "Авента" - госпитали Росгвардии и Минобороны.

В КРЭТ сообщили "Интерфаксу", что за восемь лет эксплуатации аппаратов серии "Авента" нареканий к их безопасности не было.

Ранее КРЭТ был определен единственным поставщиком Минпромторгу аппаратов ИВЛ. Изначально министерство планировало закупить 5700 аппаратов, позднее их число было увеличено до 6711 штук. Всего, вместе с закупками медучреждениями и региональными министерствами, КРЭТ планировал поставить в 2020 году 11 тыс. аппаратов. Для выполнения плана поставок УПЗ увеличил мощности по производству аппаратов в 10 раз, сообщали в КРЭТ в апреле.

8 мая глава концерна Николай Колесов сообщил, что в рамках этих договоров КРЭТ произвел порядка 1,1 тыс. аппаратов ИВЛ, в медицинские учреждения России было направлено более 900 штук.

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Страны
Россия
Компании
КНИРТИ
КРЭТ
Минпромторг РФ
Росгвардия
УПЗ (Урал)
Проекты
2020-й год
Медицина
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