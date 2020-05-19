«Цезарь» и его «свита»

Французская САУ CAESAR — одна из самых известных колёсных гаубиц современности. Относительная простота и модульность сделали эту модель артиллерийского вооружения востребованной как в родной армии, так и у зарубежных заказчиков.

На видео показаны учения французских артиллеристов: можно в деталях рассмотреть механизм подачи снарядов, процесс перезарядки, выстрел и свёртывание расчёта.

Стрельбы из САУ CAESAR

САУ CAESAR поступила на вооружение французской армии в 2003 году. Калибр — 155 мм, дальность стрельбы — до 42 км, боекомплект — 18 выстрелов. Масса — 17,7 т, двигатель — 295 л. с., скорость — до 100 км/ч, колёсная формула — 6×6, экипаж — 5 человек. Благодаря модульной конструкции CAESAR активно поставляется на экспорт в вариантах с различными типами шасси.