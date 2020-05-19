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Российская газета

Боевое крещение: какая война стала первой для Т-72

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Основные боевые танки Т-72 считаются одними из самых воюющих современных боевых машин. Они принимали участие в многочисленных военных конфликтах нескольких последних десятилетий.

В различных справочниках указывается, что впервые "семьдесят вторые" оказались в эпицентре реальных сражений в Ливане, в июне 1982 года. Тогда в долине Бекаа сирийские части участвовали в отражении вторжения израильских войск.

На самом деле же деле изготовленная в Нижнем Тагиле техника прошла проверку огнем почти на два года раньше - на Ирано-иракской войне. В Сети имеются видеоматериалы, доказывающее это. Так, в октябре 1980 года засняли переброску таких танков на тралах в район боевых действий. По всей видимости, вооруженные ими подразделения задействовались на южном участке фронта.

Т-72 стали поставлять в Ирак в 1979 году. Всего за два года было получено 100 экспортных версий модификации "Урал-1". Благодаря своим 125-мм гладкоствольным пушкам они имели существенное преимущество по сравнению с американскими М60 и английскими Chieftain, что не раз демонстрировалось в ходе танковых дуэлей.

На первоначальном этапе этой войны потери таких закупленных в Советском Союзе танков по сравнению со старыми Т-55 и Т-62 оказались минимальными.

Также советские машины превосходили своих противников по характеристикам защиты, маневренности, надежности и ремонтопригодности.

В январе 1982 года в иракскую армию поступили более совершенные модификации, имеющие вместо оптических лазерные прицелы-дальномеры.

Что же касается бронетехники из первых партий, то она прослужила весь ирано-иракский конфликт и участвовала в Войне в заливе в 1991 году. Отдельные экземпляры отражали американскую агрессию 2003 года.



Алексей Моисеев

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