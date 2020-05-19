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Силы специальных операций США получат перспективные 6,8-мм системы стрелкового оружия NGSW

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Знаменитый 75-й парашютно-десантный разведывательный полк специального назначения "рейнджеров" (75th Ranger Regiment) и другие части сил специальных операций армии США в скором времени одними из первых будут оснащены перспективными системами стрелкового оружия калибра 6,8 мм, разрабатываемыми в рамках программы Next Generation Squad Weapons (NGSW), сообщает веб-ресурс Military.com.

Прототип 6,8-мм автоматической винтовки NGSW-R по американской программе Next Generation Squad Weapons разработки корпорации Textron (с) Daniel Cler / Армия США

Армия США находится на заключительной стадии оценки прототипов систем NGSW, представленных компаниями General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, Textron Systems и Sig Sauer в качестве варианта замены нынешних 5,56-мм автоматических карабинов M4A1 и ручных пулеметов M249.

Если все пойдет по плану, представители армии выберут окончательные проекты автоматической винтовки и ручного пулемета от одной фирмы в первом квартале 2022 года и начнут оснашать ими подразделения сухопутных войск в 2023 году.

Командование сил специальных операций США не всегда оказывало поддержку общеармейским программам стрелкового оружия. Можно вспомнить пример завершившегося полным провалом проекта разработки ручного гранатометного комплекса XM25, известного как Punisher. Во время войсковых испытаний этой системы военнослужащие 75-го полка "рейнджеров" отказывались брать гранатометы XM25 на штурм укрепленных позиций противника в Афганистане. Он казался рейнджерам слишком тяжелым, и они полагали, что ограниченный базовый боекомплект 25-мм выстрелов не является достаточным основанием для отказа от использования карабинов М4А1.

По словам руководителя программы NGSW полковника Джоэла Баббита, ситуация с NGSW иная, так как менеджеры находятся в постоянном контакте с военнослужащими и получают от них обратную связь, которая позволяет вносить нужные изменения.

Со стороны bmpd напомним, что программа создания на конкурсной основе систем перспективного стрелкового вооружения в калибре 6,8 мм Next Generation Squad Weapons (NGSW) была начата армией США в 2018 году. В рамках программы планируется создание прототипов автоматической винтовки NGSW-R (для замены 5,56-мм карабинов семейства М4) и ручного пулемета NGSW-AR (для замены 5,56-мм пулеметов М249), использующих создаваемый параллельно патрон нового типа калибра 6,8 мм. В августе 2019 года для испытаний были отобраны образцы по программе NGSW, представленные тремя американскими производителями - Sig Sauer, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems и Textron Systems. Оружие должно оснащаться новым прицельным комплексом Next Generation Squad Weapons - Fire Control (NGSW-FC). Выбор должен быть сделан в начале 2022 года.

Согласно бюджетным планам министерства обороны США, в 2021 финансовом году планируется финансирование закупки первых 3983 предсерийных образцов по программе NGSW вместе с прицельными комплексами NGSW-FC и боекомплектами на общую сумму 35,88 млн долл. Фактическое начало их поставок ожидается с конца 2022 календарного года.

В 2022 финансовом году планируется закупка 11370 единиц оружия NGSW на сумму 98,6 млн долл, в 2023 финансовом году - 29880 единиц оружия на сумму 216,4 млн долл. Далее планируется закупка 46299 единиц оружия в 2024 финансовом году на сумму 336 млн долл и 54056 единиц в 2025 финансовом году на сумму 383,9 млн. долл.

Изображение образцов 6,8-мм автоматических винтовок NGSW-R по американской программе Next Generation Squad Weapons, представленных Sig Sauer, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems и Textron Systems (с) Jacqueline Belker / Marine Corps Times

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Продукция
M249
M4 Carbine
NGSW
Компании
General Dynamics
SIG Sauer
Textron
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1 комментарий
№1
19.05.2020 06:44
Там ещё столько интересного испытывается в этой NGSW !
Каждая фирма разработала свой патрон и интересны обоснования почему один - телескопический, у других - двухкомпонентные гильзы; как решают вопрос снижения возросшей отдачи; какие новые прицелы испытывают (вообще небывалые).
Нам надо следить за этой программой в два глаза.
Но наш 3-й ЦНИИ хочет "позаниматься с 7,62-мм". И на М.Т. Калашникова ссылаются. Думаю, что Михаил Тимофеевич разогнал бы этот ЦНИИ за пережёвывание прошлогоднего сена.
-2
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