В Беларуси проходят учения ракетных войск

В течение недели на территории Беларуси оттачивают свое мастерство на тактических учениях подразделения ракетных войск. Об этом информирует 18 мая источник в Генеральном штабе РБ, уточняя, что маневры под руководством начальника управления ракетных войск и артиллерии проводятся с 16 по 23 мая.

Задача майских учений, поясняют местные обозреватели, которые носят комплексный характер и проводятся на едином оперативном фоне, состоит "в оценке уровня подготовки подразделений ракетных войск".

Они позволят, считают в руководстве ВС страны, "проверить способность командиров подразделений управлять, а подчиненных оперативно выполнять поставленные задачи в сложной, быстро меняющейся обстановке". Для проведения учений задействованы полигоны Гожский, Брестский, авиационный полигон Неман, а также участок местности вблизи Островца.

Кроме того, сообщают местные новостные порталы, участникам учений предстоит отработать передвижение подразделений в районы выполнение учебно-боевых задач комбинированным способом, занятие районов сосредоточения, их маскировку, организацию охраны и обороны, а также подготовку к ведению боевых действий, несение боевого дежурства и нанесение ракетных ударов со сменой стартовых позиций.

А центральной задачей тактических учений считается совершенствование полевой выучки подразделений ракетных войск при выполнении учебно-боевых задач.

Юрий Сизов